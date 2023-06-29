棺木店闆娘偷吃員工！佛堂寫懺悔書曝姦情　綠帽夫怒告小王

▲高雄男子在佛堂看到一份懺悔文，裡面寫滿妻子外遇小王的反省，才發現自己被綠。（圖／記者林名揚翻攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名男子經營棺木業，新婚一年後在家中佛堂看到一份懺悔書，裡面竟是妻子向佛祖懺悔外遇，質問下才知道她婚前、婚後都偷吃棺木店男員工，棺木店老闆怒告小王求償150萬元。一審法官判定小王侵害配偶權屬實，判賠45萬元，小王再上訴，辯稱不知人妻結婚，但法官發現，夫妻倆結婚後，還拿戶政所送的鍋子，煮火鍋請小王吃，小王和人妻偷情1年半，應知她已婚，仍維持原判。全案定讞。

人夫主張，他和妻子2020年才剛結婚，小王明知兩人已婚，從婚後到去年2月間還不斷與妻子發生性關係，侵害他配偶權，求償150萬元。

一審小王未出庭，也未提出書狀作何聲明或陳述，被法官判侵害配偶權屬實，罰款45萬元。小王趕緊上訴，辯稱和人妻交往時她還是單身，他並不知道人妻在交往過程中跑去結婚，沒有侵害配偶權的意思。

不過人妻證稱，她和丈夫辦理結婚登記時，戶政事務所送了一個鍋子，他們帶回去煮火鍋，還邀請小王來家裡吃飯，在聊天中向他表示「這是辦理結婚登記戶政事務所送的鍋子」，小王當時看了一下，就繼續吃東西。婚後她仍繼續和小王交往、一周約會1到2次，後來她受不了背叛丈夫的心理壓力，才老實和丈夫吐露姦情。

法官認為，小王雖在人妻結婚之前半年，就從棺木店離職，北上到台中工作，但仍繼續和人妻往來，婚後還維持不正常關係約1年半，根據兩人長期言談，小王不可能不知道人妻已婚事實，且小王若沒偷吃人妻，被她丈夫質問時應該據理力爭，但他卻對人夫傳的訊息置之不理，判他侵害配偶權，仍維持原判。全案定讞。