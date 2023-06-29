雙胞胎好玩驗DNA　驚揭人妻「一夜情瞞17年」！老公崩潰了

▲ 男子得知小孩不是自己親生的，心情十分複雜。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名人夫和妻子育有一對龍鳳胎，沒想到一雙兒女17歲時出於好奇做了DNA測試，他才發現孩子是老婆一夜情懷上，老婆自己都不記得，令他飽受衝擊，「我的生活在驗DNA的48小時後毀了，一切都是謊言。」

《鏡報》報導，一名男網友在網路論壇Reddit發文分享，他和妻子凱莉（Kelly）20多年前因工作認識，二人都對未來充滿野心，一起創業的同時也墜入愛河，一年後結婚，但幾個月後就為公司發展方向激烈爭執，他因此離家出走，幾周後凱莉主動求和才重修舊好。

大吵一架後兩人的感情更加堅定，凱莉也在這時懷孕，生下一對龍鳳胎，如今小孩已經17歲，沒想到孩子為了好玩買來居家DNA檢測試劑，一測竟發現他不是小孩的生父。

凱莉事後邊哭邊向他道歉，坦承17年前他因吵架離家出走期間，她有天在酒吧喝醉後曾和陌生男子上床，但從此以後不曾再背叛他。

突如其來的真相令男子不知所措，暫時離家住進飯店，「我覺得自己像個殭屍，完全無法感受或處理任何事。我不打算拋棄孩子，也許我不是他們的生父，但我依然是他們的爸爸，深深愛著他們。」

但他仍在猶豫是否該繼續維持婚姻，也強調凱莉一直都是個好老婆，工作上也是優秀的夥伴，「但我不知道還能不能像以前一樣看待她。」

他從飯店回家後，凱莉告訴他，她從沒想過孩子可能不是他親生的，因為她對出軌當晚的記憶很模糊，幾乎不記得，且隔天醒來時非常內疚，想說出實情卻又擔心老公離開她。

他們後來決定接受婚姻諮商，男子也向孩子保證，不論婚姻是否能維持下去，他都會繼續當他們的爸爸。他最近也在這篇貼文更新近況，宣布好消息，「我們還在一起，關係已經修復了」，儘管無法回到過去，「但現在的狀態很好」。

這則貼文引發不少網友關注，紛紛留言表示，「這太罕見了，希望他不會後悔再給對方一次機會，得到應得的幸福」、「她絕對想過孩子不是老公親生的可能性」、「孩子出生幾年後，她可能真的沒想過這個問題，但懷孕的9個月一定很焦慮」。