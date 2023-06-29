請假衝摩鐵開房被抓包！人妻喊冤：學泡咖啡　車內對話出賣她

▲人妻與小王上摩鐵開房被抓包，辯稱是去學泡咖啡。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者黃資真／台中報導

台中一名人夫控訴妻子生完2個孩子後莫名拒絕行房，透過行車紀錄器意外發現對方竟是長期外遇，多次上摩鐵發生關係，崩潰求償百萬。妻子反駁稱去摩鐵是為了「學習沖泡咖啡」，台中地院不採信辯詞，判賠12萬元。

人夫指控，與妻子小惠（化名）自2010年結婚，婚後育有2子，明明是雙薪家庭，但家庭所有支出皆由他獨自負擔，2015年產下第2個孩子後，小惠突然要求分房、拒絕親密行為，由於長期在越南工作的緣故，之後大部分時間2人都分隔兩地遠距互動。

直到2022年10月初，人夫檢查車內的行車紀錄器的錄製功能是否有正常儲存時，才發現小惠長期與陌生男子交往，利用免接小孩或請特休假的日子，私下與小王到汽車旅館幽會，並在同年8月、10月在摩鐵發生性行為，因此向妻子求償100萬元。

小惠辯稱，當年要求分房的是丈夫，他表示因為小孩太吵因為睡眠，要求分開睡，並已長期服用慢性病藥物為由，多年來不願發生關係，卻在越南工作時常常出入聲色場所，考量小孩年幼，她不願讓孩子面對父母離異之衝擊，遂隱忍至今。

因子女都上小學，小惠找到醫院美食街的咖啡店工作，因多年未入職場，亦不曾接觸過咖啡相關產業，在專業知識、技能皆有所欠缺，正好認識男子可以教她，惟找無有水槽且獨立空間的場地，才會約在摩鐵學習沖泡咖啡，2人並無做出逾越男女界線之情事，2022年8月見面是約在咖啡廳見面品評咖啡；小惠還說，她淨身出戶離婚，以微薄薪資負擔孩子扶養費，請求法官駁回。

法官根據2022年10月行車紀錄器的對話紀錄，小王稱「今天應該裡外都吃飽了吧！」，小惠回「我好飽、講得好妙喔、裡外都吃飽了」、「可是好久才見面一次，兩個月」，當小惠說「我又不會咬下去」，男子則回以「是很癢，剛剛很癢」，曖昧內容足以認定2人確實有不當交往情形，也不曾提到任何有關於學習泡咖啡等話題，判決小惠賠償12萬為適當。可上訴。