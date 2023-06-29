人夫被綠崩潰！老婆「23度辣纏」工程師　小王狂喊：老X塞妳嘴巴

▲人夫指控，妻子與小王至少發生23次性行為。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同，與本案當事人無關）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名人夫意外在妻子的手機內發現，妻子與同公司的工程師發生婚外情，兩人間還有不少露骨對話，讓他崩潰不已，決定向小王提告求償80萬元。雖然小王辯稱，不知道人妻的婚姻狀態，雙方也沒有曖昧之舉，但法院審理過後，不採信其說詞，判他應賠償人夫35萬元，可上訴。

人夫主張，妻子2022年6月間到一間電子公司任職，他同年10月間無意間在妻子手機內發現不少露骨、曖昧對話，甚至還有與小王裸身躺床的照片，他心碎質問妻子，這才得知妻子出軌。

而姦情曝光後，小王竟仍不了斷這段婚外情，還與妻子同遊日本三天兩夜，妻子經常在小王家過夜，交往期間2人至少發生23次性行為。人夫得知此事後，大受打擊難以入眠，甚至需要求助心理諮商師、精神科醫師，讓他決定向小王提告求償80萬元。

針對人夫的指控，小王辯稱，與人妻只是「一般同事」，也不知道人妻已婚，是收到人夫的存證信函後才知道此事，至此之後就與人妻保持距離了。至於裸露上身的照片，是因為他在家習慣裸身，而人妻為表感激他在工作上的幫助，會送零食小點心到他家，2人相談甚歡才會拍照留念，並沒有其他踰矩的行為。

至於同遊日本一事，小王則稱，他與另名友人相約日本旅遊，但因請假時間不同，另名友人先行出發，之後再於日本會合，人妻得知他將一人獨自搭機，向他表示，她也要到日本找朋友，怕一人搭飛機太無聊，才會邀約一同搭機前往日本，2人一落地後便分道揚鑣，直到返台前才又與人妻會合一同返國。

新竹地方法院勘驗對話、出遊照及雙方證詞後，發現2人多次提及，「我也想妳」、「那還要跟我做愛嗎」、「可是我不想只是當砲友」、「如果你沒有跟別人做愛，我就會跟你做愛」、「用老X塞妳嘴巴裡喔」、「跟妳最舒服」、「可以跟你做愛，睡覺我再想想」。

另外，小王也曾對人妻稱，「妳快去離婚」，雙方有不少親暱舉止，法院因此不採信小王的說詞，審酌人夫在公司擔任業務副理，110年度報稅所得給付總額為120萬餘元，小王在電子科技公司擔任資深工程師，110年度報稅所得給付總額為170萬餘元，判小王應賠償人夫35萬元，全案仍可上訴。