人妻見夫傳2物抓包偷吃　小三嗆：不被愛的才是第三者

記者黃翊婷／台北報導

徐姓人夫2016年間與蔡姓女子發生婚外情，兩人在2017年迎來女兒的誕生，徐妻直到2022年8月看見合照、戶口名簿才知道此事；沒想到蔡女知道事情曝光之後，竟然傳送訊息嗆聲「感情世界不被愛的那個人才是第三者」，並在IG公開婚外情過程。台北地院法官審理後，判徐男、蔡女應連帶賠償50萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲徐男與蔡女發生婚外情，還生下一名女兒。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

徐妻在判決書中主張，和丈夫結婚超過30年，2022年8月31日無意間發現丈夫與蔡女的簡訊，兩人互傳戶口名簿、合照，她警覺事情不對勁，詢問丈夫之後，丈夫才坦承外遇且與蔡女育有一名女兒。

但讓徐妻無法接受的是，蔡女知道外遇的事情曝光之後，竟然自2022年9月4日起透過手機簡訊、LINE狂發訊息，包含「感情世界不被愛的那個人才是第三者」等等，還會在IG曬生活照片，並留下「原來婚姻中的棄婦當久了會變成潑婦」、「婚姻只是表示兩個人躺在一起合不合法，並不代表兩個人待在一起合不合適」等字句，讓她大受打擊，因此決定對丈夫、蔡女提告求償100萬元。

對於上述指控，徐男出庭表示沒有意見；蔡女經過法院合法通知並未到庭，也沒有提出任何書狀或言詞聲明答辯。

台北地院法官認為，蔡女在婚外情的事情曝光之後，先是傳送訊息給徐妻，反客為主訴說與徐男相處上、感情上、工作上的委屈，並表明不會再打擾，接著卻又透過LINE另外傳送訊息直言，「徐男也是一直以來叫我老婆，帶我去參加大學同學會時，跟他朋友見面時，也都是介紹我是他老婆，重點是我是他一直以來履行夫妻義務的老婆」。

法官指出，蔡女除了傳送上述訊息給徐妻，宣示自己才是徐男「在外的配偶」，還會在IG分享生活點滴，然後傳送貼文連結給徐妻，邀請對方觀看，她絲毫沒有隱藏與徐男之間的關係，也沒有任何歉意，甚至發表帶有挑釁意味的言論，根本不在乎徐妻的感受，考量到她與徐男交往長達7年，時間不短，最終判兩人應連帶賠償徐妻50萬元較為適當，全案仍可上訴。