上飛機前玩拉霸！旅客「幸運中4千萬大獎」　度假尾聲變富翁

▲拉斯維加斯機場拉霸機開出百萬大獎,一名旅客在搭機回家之前幸運晉升百萬富翁。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國賭城拉斯維加斯(Las Vegas)是世界知名的觀光地,而一名旅客27日準備搭機回家之前,在當地機場航廈玩吃角子老虎博弈機台,沒想到竟然幸運出現130萬美元(約新台幣4045萬元)大獎。

綜合福斯新聞第5頻道(FOX5)等美媒報導,內華達州第一大城拉斯維加斯的哈里•瑞德國際機場(Harry Reid International Airport)於當地時間28日在推特證實,一名幸運的旅客27日在第一航廈玩一款「命運之輪綠寶石大三元」的拉霸機,最終贏走了130萬美元。

推特上也有一名網友Derek Nicoletto上傳一段機台中獎畫面,螢幕上頭寫著「恭喜!你贏得最大獎!」而確切金額則為130萬又133.04美元。雖然哈里•瑞德機場官方沒有透露中獎者的身分,但推文中暗示了這名幸運兒是在準備回家的路上發了大財,「這是結束假期的一種方式——成為百萬富翁!」

根據KLAS報導補充,最近一名拉斯維加斯當地人才花1美元(約新台幣31元)下注就中了1.6萬美元,另一名當地人瑪莉(Mary)也在牌九撲克遊戲中抱走6位數美元鉅款,還有一名來自墨西哥的遊客安吉利卡(Angelica)在玩三張撲克的時候拿到23.9萬美元(約新台幣743萬元)的獎金。

Someone just won the 1.3 million jackpot on the slot machine at the airport! pic.twitter.com/muhQyn6JDU