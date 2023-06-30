只要看她睡覺就夠了　火辣女網紅「夜晚直播幾小時」爽賺46萬元

▲女網紅自爆，最賺錢影片竟然是睡覺直播。（合成圖／翻攝自Instagram與YouTube）

記者李振慧／綜合報導

美國知名女網紅Amouranth近來自爆，比起她在Twitch平台直播與在Onlyfans拍片所賺的收入，其實大家更喜歡看她睡覺，光是直播睡覺短短幾小時就可賺得美元1萬元至1.5萬元（約台幣31萬至46萬元）的可觀收入，若再加上其他工作內容，每月收入高達美元200萬元（約台幣6,224萬元）。

本名為凱特琳(Kaitlyn Siragusa)的Amouranth，靠著在Twitch上的火辣風格而成為全球知名網紅，後來還開設Onlyfans帳號向粉絲放送更多清涼內容，然而近來她接受Podcast節目採訪時卻自爆，比起她一般所拍攝的內容，網友其實更喜歡看她睡覺。

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Amouranth表示，她的睡覺直播影片非常受到歡迎，常常只要播幾小時就能輕鬆賺進大筆財富，「如果只算放在Twitch上的，通常可以賺到上千美元，再加上Onlyfans的話，可能會賺到美元1萬元至1.5萬元」。

Amouranth的驚人帶財能力讓主持人非常震驚，當下詢問她，為什麼不乾脆每天都開睡覺直播就好了，她則表示，因為每天要特別安排和規劃睡覺直播其實很麻煩，「我隔天常常還有很多活動，日程安排很麻煩，而且如果拍太多就沒有新鮮感了」。