不想付房租「搭飛機上課」！他洛杉磯通勤舊金山　1年花費曝

▲該名研究生因為不想支付舊金山的房租，因此從洛杉磯搭飛機至學校上課。（圖／flyertalk，下同）

記者王佩翊／編譯

美國加州大學柏克萊分校一名來自洛杉磯的學生因為不想支付舊金山灣區高額的房租，因此決定展開「搭飛機通勤計畫」。他每周的課程集中在3天內，而這3天上課日，他會搭機往返洛杉磯與舊金山。儘管需要在凌晨3時多起床，且直到深夜才能返家，但他仍然堅持了1年，並且順利省下大筆費用。

根據ksn報導，用戶greateranglia在Reddit上寫道，自己在洛杉磯的生活非常舒適，去年他得知自己被加州大學柏克萊分校為期一年的碩士課程錄取，就讀時間從2022年8月至2023年5月，儘管他非常開心可以獲得錄取，但因為知道自己在畢業後會重新回到洛杉磯，並到原本的公司上班，所以不想放棄現在的生活。

不僅如此，學校所在的舊金山灣區房價非常高，且他的課程準確來說只有10個月。他查看往年課表後發現，這個碩士課程的上課日集中在3天內，於是他做出了一個驚人的決定，那就是每周花3天從洛杉磯搭飛機通勤至舊金山。他直言，所有同學都以為他會在第一周放棄，沒想到最終他還是完成了這個艱難的任務。

他表示，如果是早上10時的課程，他會在早上3時40分起床，搭乘上午6時的班機從洛杉磯飛往舊金山，隨後在舊金山國際機場的貴賓室享用早餐，再搭乘舊金山灣區捷運前往學校。如果是早上8時的課，他就必須在3時30分起床，並搭乘上午5時半從洛杉磯國際機場飛往奧克蘭國際機場的航班。

由於有時候要和同學一起出去玩，有時候則是要留在圖書館和同學一起討論作業，所以他會根據時間安排調整不同的航班，例如搭乘晚上9時05分從奧克蘭國際機場飛往洛杉磯國際機場的航班，或是搭乘晚上10時半從舊金山國際機場飛往洛杉磯的班機。但大部分的時間，他還是會一下課就前往機場搭乘下午6時或7時的飛機，這樣可以保障他在晚上9時半前到家。

根據他的計算，他從洛杉磯的家出門，到進教室，大約會花費4到5小時。儘管每周平均只需要到校3天，但時常會有突發狀況，有時候1周要到校5次，這也讓他非常疲憊，但他依舊從未缺席任何課程。他表示，自己從來不後悔這個決定，因為經過計算，他在這個超級通勤計畫中，僅花費了5592.66美元（約新台幣17.4萬元），其中包含機票、捷運票、停車費等。而他一共乘坐了238趟航班，飛行了9萬2089英里。