「和繼子借精」丈夫也知情　她曝女兒離奇身世：哥哥才是生父

▲外國一名婦女投書雜誌專欄，說出當年生女兒時的「借精」秘密。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

外國一名婦女求子心切，丈夫卻早已結紮，在多方考慮下，決定向繼子「借精」，終於順利生下女兒，但一直都沒有讓孩子知道真實身世。如今，隨著女兒即將年滿30歲，她卻開始憂慮，「我們該如何告訴她，她的父親其實是祖父，她的（繼）哥哥其實是爸爸？」

這名婦女匿名投書美國雜誌大西洋（The Atlantic）專欄「親愛的治療師」（Dear Therapist）尋求意見。她與丈夫結婚時，自己沒有小孩，先生的前一段婚姻則有2個孩子。婚後，他們想要一起生個孩子，但老公前幾年就結紮了，只好另尋解方。

婦女在投書中寫道，「我們不想使用精子銀行，所以我們請了丈夫的兒子來做捐贈者。我們覺得這是最好的決定，我們的孩子會有我先生的基因，而我們知道我繼子的健康、個性及智力。而他也同意幫忙了。」

▲婦女近30年來都沒有告訴女兒其真實身世。（示意圖／CFP）



婦女坦言，「對於要告訴她這件事，我先生和我都很焦慮、困惑且擔憂。這對我老公而言也很艱難，因為他希望我們的女兒知道，他將永遠是她的父親。」

專欄作家、心理醫師戈特莉布（Lori Gottlieb）認為，這對父母「對於沒有從一開始告訴女兒真相，要負起完全責任」，並且確保「不要找藉口」。在道歉之前，「盡可能簡單清楚地陳述事實」，而且「說得越少越好」，反而應該更優先考慮女兒的想法與感受。

戈特莉布指出，投書者的女兒不得不面對2個事實，除了自己生父的真實身分之外，還有「她稱為爸媽的人，騙了她30年」。此外，那位「繼兄」也應該提前知道這個秘密即將公開，才有機會提前告訴他婚後組成的新家庭。