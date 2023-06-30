快訊／小紅老師一身黑現身北檢！正式提告NONO

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

網紅「小紅老師 Anissa」20日凌晨發文，自曝遭藝人NONO強吻、揉胸的性騷過往，之後連續公布其他20名受害網友的申訴，指控NONO是性侵慣犯，因NONO神隱超過1個禮拜，小紅老師痛批NONO「不承認也不道歉，截至目前的加害者，就屬你最可恥！」一連公開20位受害女子的舉報內容，並在30日親自到北檢按鈴提告。

▲網紅小紅老師日前已公開說明NONO性騷事件，因遲未等到回應，30日正式出面提告。（資料照／記者蔡明華攝）

小紅老師首先自曝Me Too過程指出，多年前錄完影時，某職棒球員的經紀人宣稱要跟她討論合作事宜。沒想到最後被經紀人帶到附近飯店，還自脫衣服強壓在她身上，小紅老師下意識打電話跟「N哥」求救，最後邊跑邊哭逃走。

▲小紅老師批NONO是這一連串Me Too事件中最可恥的加害人。（資料照／翻攝自Facebook／NONO、小紅老師）

隔幾天N哥打電話給她，沒想到一上車N哥就說「那經紀人也不看看他的地位，我都還沒吃到，他怎麼可以先吃！」聽到這句話小紅老師不知道要接什麼，開車途中N哥便把手伸到她腿上「直接滑進我的內褲裡」，最後還被強吻、被載到漆黑的公園強抱、揉胸等。小紅老師最後以「阿姨還在等我」為由逃離。

網友馬上聯想到「N哥」就是NONO，但NONO稱不認識她。不過小紅老師表示，陸續接到20名網友私訊也遭受NONO性騷擾甚至性侵犯的過程，並持續在臉書上爆料，並直接公布被害者懶人包，其中包括對NONO涉嫌對按摩芳療師聲稱，「跟你做愛會很爽，直接露出下體給對方看。不要還硬上！

▲小紅老師自製nono性騷懶人包 。（圖／小紅老師提供）

小紅老師指控NONO，「每個被你強行硬上的女孩你從來沒帶過套，不在乎別人的感受，受傷的女孩還為此去看婦產科，真的有夠垃圾！」「這麼多年的時間，你可以同時亂槍打鳥，尋覓一位又一位的受害者，但此時你卻連對受害者道歉的時間都沒有。不承認也不道歉，截至目前的加害者，就屬你最可恥！」

對於小紅老師的指控，NONO經紀人29日表示：「沒有要回應。」如今小紅老師提告，全案正式進入司法調查，真相可望水落石出。