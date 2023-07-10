國小兄弟突襲捶胸「熟練到不像初犯」！妹子細思極恐：準備提告了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者朱祖儀／綜合報導

年紀小就可以被原諒？一名女網友近日和家人到天母高島屋逛街，沒想到走到一半，竟遭迎面而來的2名國小生用拳頭重擊胸部，隨即將對方攔下。不過小孩的家長卻不以為意，還辯稱「他們只是小朋友」，讓她無法接受，認為對方的動作熟練到不像初犯，不僅氣得報警處理，也準備要提告了。

原PO在Dcard發文表示，8日晚間7點多和家人一起到高島屋，餘光有瞄到2名小孩從身邊緩緩走過，當下她沒有多想，孰料下秒哥哥假借一隻手勾搭著弟弟的肩膀，趁機對著她的右胸出拳，力道相當驚人。她被重捶胸部後，才突然反應過來，迅速叫媽媽回頭，並將這對兄弟攔下，「當下2人還一路嘻笑，持續笑出聲音，表情非常開心愉悅的樣子，一副很好玩得逞的樣子」。

原PO氣得質問兄弟倆，對方才收起笑臉並跑去找家長，但對方家長根本沒有目睹過程，就急著袒護小孩，說「這是不小心的」，小孩姑姑甚至說「他們就只是小朋友，不然我跟你對不起嘛，不然你想怎樣？」讓她完全無法接受，「不是故意的會笑的這麼開心？事後回想這個拳頭趁機大力攻擊捶胸動作，熟練到不像是第一次初犯，我真的細思極恐」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



雙方為此在現場大吵，2個孩子沉默不語，家長也沒有問過事情經過，讓她相當難過，「沒聽到任何人對我說一句抱歉、對不起」，雙方僵持不下。原PO媽媽看到這幕也同樣心碎，邊用手護著她，邊說「她也是我的孩子」，最後她決定把爸爸叫來並報警處理。

警方到場後，原PO說出事發經過，才發現自己全身顫抖，「心想萬一今天他是拿刀捅我胸部呢？為什麼是針對我？為什麼到現在這兩個屁孩還可以在現場沉默，給自己家人袒護？」員警在現場留了資料後，他們也決定離開現場去報案。

因為動手的小孩年僅11歲，無法用刑法處理，只能通知社工和學校輔導機制調查處理，原PO也準備自行去提民事告訴，「這種人父母態度差勁、毫無悔意、一昧包庇」，且2個小孩也完全不覺得自己有錯，「這種人如果姑息了，下次升國中就對其他女同學出手了」，她不希望有其他人受害，因此不打算息事寧人，「年紀小就可以侵犯別人嗎？年紀小犯罪就可以從輕發落嗎？」