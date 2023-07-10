林昭亮被指控性騷擾　親PO文致歉「從未試圖讓人不自在」

記者林育綾／台北報導

台灣小提琴大師林昭亮先前在 #MeToo風暴被影射指控性騷，他後續透過律師發聲明澄清為「子虛烏有之渲染」，不過又出現其他女性出面指控。相隔十多天，今（10）日他首度以個人名義，在私人臉書上表示「我的一生中從未試圖讓任何人感到不自在，也從未在未經他人同意的情況下侵犯任何人。」

▲林昭亮被連續發文影射性騷，今（7/10）他在個人臉書發文澄清。（圖／Facebook／Cho-Liang Lin）



林昭亮在上月21日被#MeToo發文影涉指控性騷擾，隔日他透過律師發聲明澄清為「子虛烏有之渲染」；不過緊接23日又有一名張姓女子爆料，影射也曾遭到林某性騷擾，不但問罩杯大小，甚至把張女的小腿抬到自己腿上按摩，還趁酒意躺大腿。而林昭亮自那時起不再對外回應。

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相隔十多天，林昭亮今日在個人臉書以中、英文發文表示，「四十多年來我的職業生涯是在紀律、誠信和完美主義的原則下鑄就的。最近針對我的指控讓我深深感悲痛。」

發文內容提到，這些日子為了不願影響到音樂節的年輕學子，默默的繼續投身音樂工作，希望社會早日平息社會紛爭，讓音樂繼續呈現人性美好和善良的一面。

林昭亮更說，「我的一生中從未試圖讓任何人感到不自在，也從未在未經他人同意的情況下侵犯任何人。如果曾讓任何人感到不舒服或不安全我深表歉意，並真誠地感到反省。」