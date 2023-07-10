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林昭亮否認性騷⋯妻也辭執行長！音樂節再發聲明：對不公義零容忍

▲▼林昭亮涉入性騷，台北大師星秀音樂節再發聲明。（圖／Facebook／Cho-Liang Lin／台北大師星秀音樂節）

▲林昭亮（左）涉入性騷今（10）日發文否認及致歉，而「台北大師星秀音樂節」也再發聲明。（圖／Facebook／Cho-Liang Lin／台北大師星秀音樂節）

記者林育綾／台北報導

台灣小提琴大師林昭亮先前在 #MeToo風暴中，被連續發文影射性騷，後續他在「台北大師星秀音樂節」藝術總監一職也遭到撤換；今（10）日他於個人臉書PO文否認性騷並致歉，而妻子何瑞燕也辭去音樂節執行長。音樂節也隨即發出聲明，「對於任何性平事件的不公義皆採取零容忍態度」，也將進行新任負責人遴選。

林昭亮涉入性騷風暴後，由他創辦的「台北大師星秀音樂節」藝術總監一職也遭到更換，改由國外指揮家史特拉金擔任。不過，原先音樂節的負責人仍是林昭亮的妻子何瑞燕，再度引發爭議；何瑞燕今（10）日也發出聲明，表示辭去音樂節負責人一職。

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何瑞燕聲明指出「由於近日社會平權事件引發的討論與影響，本人何瑞燕，已辭去台北大師星秀音樂節（TMAF）執行長一職，並退出音樂節相關事務，關於組織異動事宜，將由TMAF另行公告。」林昭亮則在個人臉書表示，「我的一生中從未試圖讓任何人感到不自在，也從未在未經他人同意的情況下侵犯任何人。如果曾讓任何人感到不舒服或不安全我深表歉意，並真誠地感到反省。」

而台北大師星秀音樂節隨即也發出聲明，「對於任何性平事件的不公義皆採取零容忍態度」。聲明文也提到，「有鑑於社會對音樂節組織的關心，謹在此說明，為了聚焦活動傳承的初衷，並向新時代邁進，音樂節已調整藝術總監的人事，並已著手調整音樂節活動負責人的變更與相關處置。原藝術總監林昭亮與執行長何瑞燕均已卸下原職，爾後將不再參與音樂節一切相關事務。」

音樂節也說，目前距音樂節開始僅不滿月餘，在TMAF首位贊助者暨共同創辦人陳致遠先生，及所有贊助企業與合作夥伴的支持下，期待能由TMAF行政團隊持續為本次已預定參與的70位海內外青年音樂家，以及來自國際樂壇18位知名音樂家完成今年度音樂節之執行。同時，也進行新任負責人之遴選。

音樂節強調，活動並非少數人能獨力完成，仍須團隊乃至社會大眾的支持方能成形，期盼提供年輕穴子更寬廣的世界舞台，有期望能得到各界批評與鼓勵。

▼台北大師星秀音樂節聲明。（圖／Facebook／台北大師星秀音樂節）

▲▼台北大師星秀音樂節聲明。（圖／Facebook／台北大師星秀音樂節）

台北大師星秀音樂節　聲明函全文如下：

台北大師星秀音樂節謹此聲明，我們支持所有社會平權運動的正面價值，對於任何性平事件的不公義皆採取零容忍態度。我們深刻意識近日在臺灣備受關注的平權運動所代表的意義，並完全認同對於個人界線與意願的尊重。

有鑑於社會對音樂節組織的關心，謹在此說明，為了聚焦活動傳承的初衷，並向新時代邁進，音樂節已調整藝術總監的人事，並已著手調整音樂節活動負責人的變更與相關處置。原藝術總監林昭亮與執行長何瑞燕均已卸下原職，爾後將不再參與音樂節一切相關事務。

目前距音樂節開始僅不滿月餘，在TMAF首位贊助者暨共同創辦人陳致遠先生，及所有贊助企業與合作夥伴的支持下，期待能由TMAF行政團隊持續為本次已預定參與的70位海內外青年音樂家，以及來自國際樂壇18位知名音樂家完成今年度音樂節之執行。

於此同時，台北大師星秀音樂節亦同步進行新任負責人之遴選，進而執行組織變革。雖牽涉層面繁瑣，程序完成亦須時日，但我們絕對以最慎重的標準面對。

音樂節並非少數人能獨力完成，仍須團隊乃至社會大眾的支持方能成形。我們衷心期盼，在文化傳承的道路上，音樂節的活動有機會能為更多的新興年輕學子提供更正面的積極參與和更寬廣的世界舞臺，期盼這個使命可以繼續得到您的批評指教與支持鼓勵。

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