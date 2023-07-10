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社會 社會焦點 保障人權

網爆彰化有狼師！多名女學生遭性侵　溪湖公所出手了

▲溪湖鎮長何炳樺捍衛性平將委任律師協助。（圖／溪湖鎮公所提供）

▲溪湖鎮長何炳樺捍衛性平，針對ｍetoo狼師事件委任律師協助。（圖／溪湖鎮公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

ｍetoo延燒到彰化，Dcard論壇這兩天有多名被害者，爆出溪湖鎮一名補教界老師對學生伸魔掌，地方也盛傳這名老師將開設補習班，引發鎮民議論，許多家長為自己的小孩感到擔憂。對此，鎮長何炳樺為這些勇敢發聲的受害者公開po文力挺，將委任律師全力協助。

何炳樺表示，溪湖臉書社團爆出一位學界人士擔任某國中教師時，長期在學校與補習班利用話術對女學生伸出魔爪，不少受害者也陸續在網路上揭露了自己曾遭這位教師性侵、性騷擾的經歷，近期更傳出加害者開設的補習班悄悄復業，引起許多家長擔憂。

▲彰化溪湖鎮爆出有狼師對女學生伸魔爪。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲彰化溪湖鎮爆出有狼師對女學生伸魔爪。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

何炳樺指出，每一位學生在校園本是安全學習，受害的學生不僅身心靈受創，被害者的父母也有可能為了孩子的成長環境，必須搬家或更換工作地點，每一個受害案件影響關係之大，絕對超乎想像，沒有誰能因為職位、權力或金錢就侵害他人的身體自主權，希望每個被害者都能勇敢的發聲、舉報，避免下一代成爲受害者。

「自己也身爲人父，我們都不願看到這種事情發生在你我的周遭，也無法容忍這種行爲」，何炳樺強調，縱容與隱瞞只會讓加害者變本加厲，如果有鎮民在求學期間也曾經遭受到言語上或是肢體上的冒犯，可私訊其官方臉書專頁（溪湖鎮長-何炳樺），身分絕對保密，公所將針對MeToo事件，委任律師安排後續法律協助。

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