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社會 社會焦點 保障人權

媽祖面前亂來！廟前擺攤認識肖想她很久…噁男竟鎖進廁所襲胸

▲桃園市某人夫與外配妻感情不睦，去年1月間向妻求婚遭拒，竟硬上指侵與性侵得逞，事後外配妻以牙齦硬咬胸部成傷怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲小靜在廟前擺攤做生意，竟遭同樣在附近擺攤的劉男推進宮廟裡廁所強吻摸胸，她崩潰報警。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹竹北天后宮前的劉姓攤商，愛慕同在附近擺攤的女子小靜（化名）許久，某天竟然忍不住趁著小靜從宮廟的公廁出來時，尾隨並將她推回廁所內反鎖，意圖強吻襲胸，小靜驚慌失措抵抗、仍被劉男摸到胸部。劉男到案坦承犯行、並賠錢給小靜達成和解，也願意負擔懲罰性違約金保證不再對小靜亂來，法院依強制猥褻罪處劉有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑3年。

判決指出，劉姓男子與小靜都在竹北天后宮前擺攤做生意，2人因而認識，劉男也漸漸對小靜產生好感，2022年11月15日上午，劉見小靜到宮廟旁的公廁上廁所，卻心生歹意尾隨上前，趁小靜才剛開門要走出來、一把將她推回裡面，將自己也一起鎖在廁所內，違反小靜的意願伸手拉扯想強吻，小靜不斷掙扎、仍被劉襲胸得逞，並趕緊趁亂開門逃出求救。

小靜害怕得向警方報案，劉男面對訊問則全盤坦承，劉被依妨害性自主起訴，法官認為，劉男與小靜同為在宮廟前擺攤的攤商，應和平共處互相幫助，卻為了一己之私尾隨小靜到廟裡的公廁，將人推進去意圖不軌，無視對方恐懼抵抗觸碰胸部得逞，造成小靜身心難以磨滅的陰影。

法官審酌劉男沒有前科，犯後能坦承犯行，也積極與小靜調解，並履約給付賠償金，更願以負擔懲罰性違約金之方式保證不再對她進行不法侵害，勘認有悔意，因此依強制猥褻罪、處劉有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑3年，期間付保護管束，提供40小時義務勞務，法治教育4場，仍可上訴。

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