今起不讓行人噴6千！4大圖解一次看　13項違規恢復檢舉

記者李姿慧／台北報導

用路人留意，多項交通新制今 (30日)上路，《東森新媒體ETtoday》整理取締新制一次看，包括汽車不讓行人加重開罰6千元、記點3點、強制道安講習3小時，取締標準為汽機車需與行人間隔3公尺以上；此外，人行道違停、不讓行人優先通行等13項違規即起恢復或開放民眾檢舉；危險駕駛罰款也將加重為3.6萬元。

◎汽車不停讓行人加重罰責

6月30日起，汽車未停讓行人，罰鍰上限由3,600元提高至6,000元，且將記點3點，需上道安講習3小時；若不讓行人致人受傷或死亡，罰鍰將加倍，並吊扣銷駕駛執照處罰。此外未停讓罰責適用範圍擴大，行人可通行之交岔路口包括未劃設行人穿越道均納入，也都需停讓行人。

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▲▼6/30起不讓行人將開罰6千元，行人違規也將取締。（圖／交通部）

▲▼6/30起不讓行人將開罰6千元，行人違規也將取締。（圖／交通部）

至於汽車未停讓行人取締標準，將維持現行車輛與行人間隔3公尺須停讓的標準，若間隔不足3公尺將可開罰6千元。

另今年4月行人死亡較去年同期攀升47.6%，經分析有不少行人違規跨越馬路、闖紅燈，或行走滑手機等導致釀禍，交通部也將攜手警政署加強對行人違規同步取締。

▲汽機車距行人3公尺(約三塊枕木寬度)不禮讓，可罰6000元 。（圖／新北市交大提供）

◎通盤檢討違規記點制度

不停讓行人、拒絕攔檢稽查和逃逸、一般道路裝載散落物掉落、汽車裝載物品超重、裝載貨物超過長寬高規定、非屬汽車動力機械譬如吊車違規等6項違規，除罰款外，將新增強制講習3小時。

此外，新手駕駛取得駕照1年內，不但須記點的交通違規將加計1點外，1年內違規滿6點強制參加道安講習。

記點累計期間由半年延長至1年，於1年內記點每達12點，吊扣駕駛執照2個月；駕駛人可自費參加講習扣抵點數，1年僅得扣抵2點。另測速照相等逕行舉發案件被通知人，未指定主要駕駛人或未辦理歸責他人時，改記汽車違規紀錄或加倍罰鍰處罰規定。

▲拒絕攔檢稽查或逃逸將強制上道安講習。（資料圖／記者黃子倩翻攝）

◎提高無照駕駛罰則

無照駕駛機車或小型車罰鍰上限由1萬2,000元提高至2萬4,000元；5年內累犯處最高額罰鍰，如有致人重傷或死亡得沒入車輛；因酒駕吊扣銷駕駛執照再無照駕駛者，機車、小型車加罰1萬2,000元或大型車加罰4萬元；汽車所有人允許無照者駕駛其汽機車加重處罰吊扣牌照。

新制也規定應通知14歲以上未成年之人法定代理人或監護人；無照駕駛不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，再加重拒檢罰鍰1萬5,000元至4萬5,000元；除有終身不得考領駕駛執照情形外，加重致人重傷或死亡吊銷駕駛執照不得考領年限為4年。

▲無照駕駛最高可罰2.4萬元。（資料圖／警方提供）

◎加重危險駕駛罰則

嚴重超速定義由超過最高時速60公里修正為超過最高時速40公里，更為趨嚴；危險駕駛提高罰鍰上限由2萬4,000元提高至3萬6,000元；危險駕駛態樣增加高速公路違規迴車、倒車、逆向行駛行為；依法應負刑責時可加重二分之一。

◎增加13項民眾檢舉違規項目

恢復和增加民眾可檢舉項目，包括保護行人通行如在人行道違規(臨時)停車；行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行；起駛前，不讓行進中之車輛、行人優先通行；不注意來、往行人，或轉彎前未減速慢行；倒車前未顯示倒車燈光，或倒車時不注意其他車輛或行人。

▲交通違規新增13項可檢舉項目。（圖／記者李姿慧整理）※點圖放大

另聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，在後跟隨急駛；在公共場所出、入口或消防栓之前停車等違規行為均納入民眾得檢舉之項目。

▼人行道違規恢復開放民眾檢舉。（資料圖／警方提供）

▲汽機車距行人3公尺(約三塊枕木寬度)不禮讓，可罰6000元 。（圖／新北市交大提供）※點圖放大