不顧上國道車流！超狂「逆向戰士」就是要衝下場曝　最重噴1.26萬

記者賴文萱／高雄報導

高雄楠梓區興楠路與楠興東路口，一輛自小客車28日上午10點多被直擊違規逆向行駛，網友看了傻眼直呼，看過那麼多違規影片，這個逆向戰士最狂。對此，警方表示，該車違反道交條例「轉彎不依標線指示、「不依規定使用燈光」、「行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」及「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」，最重可開罰1萬2600元。

根據曝光的違規影片，這輛銀色自小客車當時行經興楠路與楠興東路口時，不顧上高速公路的車流，就直接逆向行駛，超狂舉動讓在旁停等紅燈的騎士都看傻眼，網友也直呼，「看過那麼多違規影片，這個逆向戰士最狂。」

▲銀色自小客車當時行經興楠路與楠興東路口時，不顧上高速公路的車流，就直接逆向行駛。（圖／翻攝社會事新聞影音）

楠梓警分局表示，該自小客車駕駛違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款「轉彎不依標線指示」、第42條「不依規定使用燈光」、第53條第1項「行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」，與第60條第2項第3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」，最重合計可處新台幣12600元罰鍰。

警方強調，將持續加強交通稽查等執法工作，針對酒醉駕駛、闖紅燈、逆向行駛及危險駕車等違規重點稽查，維護用路人行車安全。