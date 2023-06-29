學者分析金溥聰助侯友宜3大限制　關鍵在形成「侯朱金三角」

▲侯友宜親自邀請金溥聰加入競選團隊，擔任代表「總操盤手」執行長一職。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜延攬國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長，能否幫助選情，引來各界關注。對此，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳28日就在臉書分析，「金小刀助侯」確實有助於擺脫老三困境，但仍有三大限制，且關鍵在於黨主席朱立倫、金溥聰、侯友宜要形成「黃金三角」。

鈕則勳表示，金溥聰重出江湖幫侯友宜操盤選戰，由於金溥聰對於競選大戰略建構、議題設定與文宣攻防確實非常到位，所以對侯陣營來說確實是明顯的利多，但也仍然有些限制。

第一，現今的選戰決勝關鍵是社群行銷與操作，還有和網友的互動及粉絲的黏著度，包括短影音等操作，這部分對於2012年前幫前總統馬英九操盤且連續勝選的金溥聰來說，能否在最短的時間之內了解其中的脈絡，並精確的進行網路攻防，或許仍有懸念。

第二，鈕則勳分析，馬英九與金溥聰有相當程度的互信關係，而馬英九也一定程度的對金溥聰的建議言聽計從，但問題是侯友宜和金溥聰的關係未必就像馬金關係一樣的相互信賴，侯會不會對金的建議言聽計從，也仍在未定之天；第三，他點出，金溥聰能否以最快速的時間融入侯團隊，減少或控制潛在衝突發生的可能性，這恐怕也有懸念，畢竟以經驗來說，金的主導性頗強，原本侯團隊的要角是否能遵從金的指令，仍需觀察。

但鈕則勳也提到，金溥聰加入侯團隊確實能夠有穩住陣腳的實際功能，而金溥聰也能夠幫侯操盤空戰，若能結合黨中央朱立倫的地方黨組織，串聯基層脈絡，陸空結合，便能穩住陣腳，只要能形成侯、朱與金的黃金三角，原本對侯不利的「老三困境」，應該就能夠順勢擺脫。

鈕則勳最後強調，現今網路空戰的部分，侯友宜仍得邀流量大戶前台北市議員羅智強、市議員徐巧芯幫忙操刀，如此的話才能和金溥聰的戰略佈局相輔相成，強化網路空戰的效果。