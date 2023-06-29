　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者分析金溥聰助侯友宜3大限制　關鍵在形成「侯朱金三角」

▲▼ 侯友宜公布競選辦公室人事規畫。將由國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長，組織召集人為國民黨立法院黨團總召曾銘宗，副召集人為前立委林鴻池、前台南市議員謝龍介，並邀請行政院前副院長杜紫軍擔任國政顧問團召集人。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜親自邀請金溥聰加入競選團隊，擔任代表「總操盤手」執行長一職。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜延攬國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長，能否幫助選情，引來各界關注。對此，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳28日就在臉書分析，「金小刀助侯」確實有助於擺脫老三困境，但仍有三大限制，且關鍵在於黨主席朱立倫、金溥聰、侯友宜要形成「黃金三角」。

鈕則勳表示，金溥聰重出江湖幫侯友宜操盤選戰，由於金溥聰對於競選大戰略建構、議題設定與文宣攻防確實非常到位，所以對侯陣營來說確實是明顯的利多，但也仍然有些限制。

第一，現今的選戰決勝關鍵是社群行銷與操作，還有和網友的互動及粉絲的黏著度，包括短影音等操作，這部分對於2012年前幫前總統馬英九操盤且連續勝選的金溥聰來說，能否在最短的時間之內了解其中的脈絡，並精確的進行網路攻防，或許仍有懸念。

第二，鈕則勳分析，馬英九與金溥聰有相當程度的互信關係，而馬英九也一定程度的對金溥聰的建議言聽計從，但問題是侯友宜和金溥聰的關係未必就像馬金關係一樣的相互信賴，侯會不會對金的建議言聽計從，也仍在未定之天；第三，他點出，金溥聰能否以最快速的時間融入侯團隊，減少或控制潛在衝突發生的可能性，這恐怕也有懸念，畢竟以經驗來說，金的主導性頗強，原本侯團隊的要角是否能遵從金的指令，仍需觀察。

但鈕則勳也提到，金溥聰加入侯團隊確實能夠有穩住陣腳的實際功能，而金溥聰也能夠幫侯操盤空戰，若能結合黨中央朱立倫的地方黨組織，串聯基層脈絡，陸空結合，便能穩住陣腳，只要能形成侯、朱與金的黃金三角，原本對侯不利的「老三困境」，應該就能夠順勢擺脫。

鈕則勳最後強調，現今網路空戰的部分，侯友宜仍得邀流量大戶前台北市議員羅智強、市議員徐巧芯幫忙操刀，如此的話才能和金溥聰的戰略佈局相輔相成，強化網路空戰的效果。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
遭影射約砲劈腿　吳慷仁深夜發聲
8圖揭NONO色狼相簿！　「新一代女戰神」事蹟超狂
「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊4個不怕：接住妳們
統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天
獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚
Makiyo突接到范瑋琪電話！　改口「陳建州不喝酒」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／「併購」太敏感！柯文哲、郭台銘今碰面破局　憂打亂選戰節奏

柯文哲參訪東森集團　獻出寵物美容師人生初體驗

印尼信賴之友會成立！賴清德分身是他　「延續民主本土政權」

陸委會：討論「重啟服貿」沒意義　經貿結構10年來變化極大

「換侯夢碎、郭底破空、立倫走開」　黃暐瀚曝金溥聰一刀捅三窟窿

支持者憂心侯友宜淪老三　鍾東錦要求設群組「直接回應民意」

向蔣萬安借將！侯友宜陣營再添生力軍　黃子哲7月加入發言團隊

陸75名官員參加台北旅展被擋　陸委會：「必要性、急迫性」不充分

私幼餵藥「未檢出」　他點侯友宜「老師居心叵測」：若是謠言最該道歉

Kolas遭爆不倫戀閃辭　他點名綠營「這些男性」轟：性平不平等

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

李伊妍痛哭控廖峻「逼用嘴服務」　被帶到小房間：一輩子的陰影！

幕後／「併購」太敏感！柯文哲、郭台銘今碰面破局　憂打亂選戰節奏

柯文哲參訪東森集團　獻出寵物美容師人生初體驗

印尼信賴之友會成立！賴清德分身是他　「延續民主本土政權」

陸委會：討論「重啟服貿」沒意義　經貿結構10年來變化極大

「換侯夢碎、郭底破空、立倫走開」　黃暐瀚曝金溥聰一刀捅三窟窿

支持者憂心侯友宜淪老三　鍾東錦要求設群組「直接回應民意」

向蔣萬安借將！侯友宜陣營再添生力軍　黃子哲7月加入發言團隊

陸75名官員參加台北旅展被擋　陸委會：「必要性、急迫性」不充分

私幼餵藥「未檢出」　他點侯友宜「老師居心叵測」：若是謠言最該道歉

Kolas遭爆不倫戀閃辭　他點名綠營「這些男性」轟：性平不平等

張震獲邀成為「奧斯卡新會員」親回應！　關繼威、古天樂也入選

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

必搶聯名美妝！雪肌精搭小美人魚、鬼滅之刃禰豆子眼藥水太軟萌

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

高雄舉辦「肥貓大賽」！橘白貓10.6公斤奪冠　領獎一臉驚恐

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

高雄阿伯「斑馬線魔舞」　掀議：到底要讓？不讓？

政治熱門新聞

「黑人告大牙求償1000萬狗屁」　吳子嘉嗆行情才10萬：有事找我修理他

幕後／「併購」太敏感！柯文哲、郭台銘今碰面破局　憂打亂選戰節奏

侯友宜找金溥聰救選情　最新網路民調結果曝

學費大補貼來了！私立大專生補貼3.5萬、高中學費全免措施擴大

律師李懷農被爆性騷　受害者控慣犯：暗處摟腰還稱「閃躲樣子蠻可愛」

「換侯夢碎、郭底破空、立倫走開」　黃暐瀚曝金溥聰一刀捅三窟窿

快訊／私幼案均未檢出！　侯友宜競辦：不道歉就告誹謗

府美女發言人不倫人夫「156頁對話」全記錄　小三之歌訴畸戀

苗博雅前女友：三人共處一室無比煎熬

私幼餵藥「未檢出」　他點侯友宜「老師居心叵測」：若是謠言最該道歉

高中職全面免學費吸學生改讀私校？　教育部評估：不會

柯文哲參訪東森獻寵物美容師初體驗

Kolas遭爆不倫戀閃辭　他點名綠營「這些男性」轟：性平不平等

印尼信賴之友會成立！他當賴清德分身

更多熱門

相關新聞

縣府大門高掛電子看板歡迎！侯友宜、鍾東錦合體　要侯協助2件事

縣府大門高掛電子看板歡迎！侯友宜、鍾東錦合體　要侯協助2件事

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（29）日率新北市團隊前往苗栗縣政府，約下午2點抵達縣政府與縣長鍾東錦同框。鍾受訪時表示，這次與新北市交流，主要希望侯友宜可以協助苗栗文旦柚、大梨可以銷售到雙北，藉此進行兩縣市交流。

民進黨：服貿通過生活難過

民進黨：服貿通過生活難過

汐止餵藥案無罪簽結！國民黨轟綠徒增親師不信任　要賴清德道歉

汐止餵藥案無罪簽結！國民黨轟綠徒增親師不信任　要賴清德道歉

藍白合有譜？蔡璧如戰中第一選區　朱立倫：結合選票下架民進黨

藍白合有譜？蔡璧如戰中第一選區　朱立倫：結合選票下架民進黨

賴清德競辦：侯友宜才該對家長道歉

賴清德競辦：侯友宜才該對家長道歉

關鍵字：

金溥聰侯友宜朱立倫鈕則勳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

《如懿傳》女星也加入Metoo「遭到1次猥褻」

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

NONO最新犯行曝光！

Makiyo幫護航黑人　按讚留言「被強迫就眨眼睛」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

更多

最夯影音

更多
昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面