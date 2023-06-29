汐止餵藥案無罪簽結！國民黨轟綠徒增親師不信任　要賴清德道歉

▲國民黨今日上午召開「幼兒園的真相！民進黨政治操作，徒增親師不信任感，受苦的是孩子」記者會。（圖／國民提供）

記者鄭佩玟／台北報導

士林地檢署昨日簽結汐止幼兒園疑似餵毒案，認定無涉犯罪，國民黨今（29）日上午召開「幼兒園的真相！民進黨政治操作，徒增親師不信任感，受苦的是孩子」記者會，找來教育及心理諮商專家質疑民進黨政治操作，造成社會恐慌與家長、教保人員對立，要求民進黨總統參選人賴清德的「造謠國家隊」出來道歉。

有關幼兒園餵藥事件，國民黨組發會社會部主任水雲翔指出，5月15日新北教育局接獲板橋家長的通報，馬上進行行政稽查，並立刻進行尿液篩檢、血液檢測，最後再經榮總質譜儀檢驗，最終結果是「未檢出」。此外，6月15日汐止幼兒園事件，士林地檢署也以最快速度偵辦，結果與犯罪無涉而簽結。

水雲翔指出，這起事件發展1個多月，民進黨的黨公職人員一直在散播不實謠言，造成社會恐慌，家長與教保人員嚴重對立，賴清德與綠營的公職人員都應道歉反省。水雲翔還帶領與會者一起高喊，賴清德的「造謠國家隊」出來道歉！

「性Lie台灣、害死台灣」，國民黨新北市議員林國春則指出，新北板橋幼兒園事件爆發後，民進黨許多公職人員說是餵毒，又說四月份即有家長打1999通報，但通聯記錄騙不了人，根本是不實的訊息。

林國春指出，民進黨公職人員遭到事實查核中心認定散佈假訊息，但還不認錯，一直狡辯，是非常最差勁的民意代表，應該受到法律制裁，他要求散佈假訊息的民進黨公職人員應該出來向社會大眾道歉，不該一直硬拗，政治人物要最高標準檢視自己，也應該用最高標準向民眾道歉，否則就應該退選或辭職。

新北市兒童教育協會理事長羅英弘表示，他不認為這次事件是烏龍事件，他認定是「政治操作」事件，幾位家長僅反映用藥問題，後來卻擴大成政治操作，數以萬計老師的尊嚴遭到傷害。以老師微薄的薪資能夠買昂貴藥物來餵幼兒嗎？從他角度來看，老師不可能這樣做，餵毒是刑法的重罪，如果真有此事，應該會被收押，怎麼會只是交保？

羅英弘指出，此事件中污名化幼教老師實在太沈重，若教保員們再不出來發聲，就變成為任人宰割的羔羊。他強調，此事件發生前，親師生都維持良好的關係，老師就像幼兒的第二個媽媽，且餵藥都有完善的機制與標準程序，家長必須附上同意書、處方籤等資料，老師才會進行餵藥。

台灣醫療健康諮商心理學會理事長李玉嬋表示，此事件走到現在真相慢慢地揭露了，其實這是一個親師溝通的議題，「親師不信任，苦的是孩子」，李認為，親師合作的關鍵是信任，爭執你錯我對或破壞關係、中止委任，雙方都是輸家，但苦的是孩子。

李玉嬋以健康諮商心理的專業角度提出兩項建議：首先「真相大白之前，設定停損點」：不以偏概全，相信幼教師專業自律；不丟掉信任，尊重更多幼教師的教育愛心；不放棄親師溝通，一起重建合作默契。其次「孩子在校問題的有效危機處理」：重建家長安心交託孩子入校學習；善用新北市政府綠色通道服務中心理諮詢、家長諮詢；親師合作、不讓孩子再受苦。