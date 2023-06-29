侯友宜參訪苗栗合體鍾東錦　鍾：心中有人選、跟著黨腳步走

▲侯友宜與縣長鍾東錦同框。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／苗栗報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（29）日率新北市團隊前往苗栗縣政府，約下午2點抵達縣政府與縣長鍾東錦同框。鍾東錦表示，這次與新北市交流，主要希望侯友宜可以協助苗栗文旦柚、大梨可以銷售到雙北，藉此進行兩縣市交流。媒體追問，是否有支持的總統人選？鍾說，「當然有，會跟著黨的腳步一起走」。

曾是國民黨籍的鍾東錦目前是無黨籍，但他多次強調自己仍是正藍軍，不過日前先後與鴻海創辦人郭台銘及民眾黨主席柯文哲在苗栗縣見面，引發議論，新北市府今與苗栗縣政府交流，侯、鍾互動受關注。

苗栗縣政府對於此次交流相當重視，縣府外的電子看板放著「歡迎新北市政府侯友宜市長及市府團隊蒞縣交流」字樣，門口外還放置小型立版。

鍾東錦在等待侯友宜抵達縣府前接受媒體訪問指出，今天新北市府帶隊來縣府針對休閒、觀光進行交流，縣政府也派出農會三長等主管出席，站在苗栗立場，因爲有特殊農產品希望雙北來銷路，包括中秋節盛產文旦柚、大湖、卓蘭盛產的大梨未來量很多，都是幾百公頃，希望侯友宜可以協助苗栗銷售農產品。

媒體問到，雙方是否談政治議題？鍾東錦笑回，政治議題就留給待會侯友宜與議長李文斌還有鄉鎮市長談，因為局處首長在縣府單位還是要保持行政中立。

媒體追問，是否有支持的人選？鍾東錦說，「當然有，會跟著黨的腳步一起走」。