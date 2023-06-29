張志豪：服貿通過生活難過　奉勸柯侯別傷害台灣

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

重啟服貿議題成為總統選戰話題，國民黨、民眾黨參選人侯友宜、柯文哲表態贊同，民進黨參選人賴清德則反對。318學運期間擔任國會助理的民進黨發言人張志豪29日表示，服貿通過生活難過，若中國失業的年輕人、外送平台業者或服務業等中小企業全面來台，會是什麼後果？這就是為什麼10年前全力阻擋兩岸簽訂服貿，奉勸柯、侯收回重啓服貿的主張，不要傷害台灣。

張志豪表示，2014那一年，他擔任時任立委蕭美琴的國會助理，當時為抗議國民黨霸凌7成民意，破壞立法院朝野協商決議，強行包裹服貿協議。蕭美琴對第一時間未能阻止時任立委張慶忠自行宣布服貿送立法院院會存查感到非常痛心，回想當年，再對照柯、侯主張重啟服貿，實在諷刺。

張志豪表示，柯文哲說他是反黑箱不反服貿，又說他希望建立「兩岸協議監督條例」，主張先貨貿後服貿，又劃錯重點，言行立場反覆，前後矛盾，根本讓人看破手腳；侯友宜則是主張兩岸不但要重啟對話、務實交流，包括兩岸服貿協議，兩岸所有合作勢必要快速展開，兩人意圖把台灣帶向險境，將台灣年輕人帶回10年前的22K那個慘痛的年代。

張志豪直指，先不談國民黨及侯友宜支持服貿，因為10年前的服貿就是國民黨及時任總統馬英九一手主導，國共聯手木馬屠城，包藏禍心，這個至今大家很清楚。他認為，更可惡的是柯文哲，柯刻意不談中國的經濟慘況，近期數據顯示，中國大學生一年畢業1200萬人，20歲失業率是20.4%，請問在這種狀況下，重啟服貿將造成什麼結果？這點請柯文哲務必自己說明。

張志豪表示，服貿就是在開放中國來台灣設公司、搶店面、找工作，屆時包括餐飲、服飾等，生活周邊的店家都可能變成中國企業，中國員工也將能一次申請居留3年，且可無限延長，柯、侯兩人主張重啓服貿，刻意忽視服貿對產業及人民的衝擊影響，包括經濟規模不對等，自由環境不對等，中國企業買遍全世界，一旦簽署服貿，將造成對我國從從食衣住行及生老病死等相關產業的直接衝擊，甚至中國企業夾帶其龐大資金，以一條龍型式，整合上、中、下游的業者來台經營，打趴數十萬中小企業的生存，甚至造成重大傷害，這樣的服貿，還能再啟？