環島一半放鳥「害全團傻等3小時」　女加碼1要求！她理智線炸裂

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友氣憤表示，一行人相約騎車環島，結果主揪竟途中放鳥，害他們苦等3小時，後來才得知對方已在回程的高鐵上；不僅如此，該女更提出無理要求，讓她氣得直呼，「做人沒有這樣子的！」

網友在匿名公社發文大吐苦水，「環島環到一半被放鳥，騎得慢沒關係我們願意等，是她說去下個點集合就好，不要浪費時間，結果我們等了3小時她還沒到，打給她已經在高鐵上了？問她機車呢？她說有找機車行托運，小姐...不是耶，環島妳主揪，結果妳落跑？」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

原PO接著怒道，對方不僅放鳥全團人，還將髒衣服借放她行李裡，「居然好意思要我洗完衣服帶去公司還她，做人沒有這樣子的，重點是還帶走我的自拍棒，明天是跑花東回台北耶，看來一堆合照跟風景不用拍了。」

對此，大票網友也傻眼不已，紛紛回應「她的衣物直接寄放在當地公車站牌，上面記得要寫一個失物招領，方便的話再將姓名標示上去」、「真是刷新我的三觀」、「可以拒絕往來了」、「X人就是矯情」、「一趟行程認清一個人，很值得，回去可以把她封鎖了」、「衣服一個星期後原封不動還回去」、「髒衣服請善用蝦皮店到店，差不多15天後到」、「真的是人不要臉天下無敵」。