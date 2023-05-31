新加坡旅行社環台7日遊「才1萬4台幣」　他愣：台灣沒吸引力？

▲開國門後，桃園機場出入境旅客增加許多。（圖／桃機提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣邊境解封後，開放外國觀光客來台，卻有人發現，新加坡一間旅行社貼出台灣行程，7天6夜含來回機票，旅費才1萬4千多台幣，傻眼直呼「台灣是不是在國外很沒吸引力呀？」行程曝光引發議論，「列的就是走便宜行程」、「你跟里長團應該也有這個價格」、「我看到至少5個購物行程，你想去？」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「新加坡賣台灣行程七天才1萬4的八卦？」說他無意間滑到新加坡一家旅行社的粉專，看到有「7天台灣環島遊」的方案，2人成行（參團），每周三、周六出發，一人是650新幣（約14757台幣），至於行程如下：

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●台北→和平島公園→九份山城→蘇花改公路→花蓮→台泥DAKA園區→夜市

●東西橫貫公路牌坊→太魯閣國家公園→花東縱谷國家風景區→光復觀光糖廠→台東→直奔溫泉（知本溫泉）

●台東→南迴公路→屏東→楓港→高雄→佛陀紀念館（遇周二改佛光山）→珍珠展示館→棧貳庫→香蕉碼頭

●高雄→南投→日月潭（搭船遊湖）→文武廟→山地特產中心→台灣品茗→台中

●苗栗→竹南啤酒廠、打卡巨大台啤啤酒瓶→台北→忠烈祠→天祿藝術中心→台北101商場→西門町

▲行程中有西門町。（圖／記者項瀚攝）

原PO就驚呆，「7天6夜含來回機票才1萬4千多……」，好奇台灣觀光局是否有補助之餘，也納悶「台灣是不是在國外很沒吸引力呀？」所以只能主打價格便宜。就有人也直呼，「怎麼自己人玩就那麼貴」、「1萬4耶！光住就不夠錢了吧」、「機+酒就超過了吧？這是邊玩邊打工嗎」、「一天2千是能住哪？都睡遊覽車上嗎？」

不過，仔細一看行程，有網友不禁搖頭，「這行程太行軍了，我覺得不行」、「這全程都在搭車，哪裡好」、「山地特產中心、台灣品茗，買起來啊！珍珠展示館咧！台灣人誰在台灣買珍珠」、「都去不用錢的加購物？」「這行程的一些景點實在是……？」

另外，也有人表示，「台灣跑去馬來西亞大紅花住宿，他們也是有補助，不然怎可能一晚六千有找」、「列的就是走便宜行程，主要是住宿可能有補助，玩的都是便宜的地方」、「這可能以前陸客一條龍的那些行程」、「不是補助，這購物團還看不出來喔？」

實際找到該旅行社的粉專，行程和原PO列出的一樣，並沒有寫明下榻飯店，且文中是寫「每人650新幣起」，可見價格可能會更高。另外，文中還附上多張知名景點照，如香蕉碼頭、西門町、太魯閣牌樓、逢甲夜市等等。