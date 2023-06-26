日本團「環台5日遊」超狂！　第3天行程驚呆網：壓力好大

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著國境解封，許多國外遊客來台觀光，最近網上就流傳一份日本團環台行程，短短5天走遍花東、高雄、台中、台北等地，讓不少人驚呆直呼，感覺超趕、超累。

網友在「爆廢公社公開版」發文分享，一張日本觀光團來台5日遊的行程，第一天到宜蘭文學館、丟丟噹森林公園、宜蘭車站；第二天到花蓮太魯閣、台東三仙台、鐵道藝術村，接著晚上直接搭台鐵到高雄；第三天則從高雄、嘉義，一路玩到台中，而景點包括蓮池潭、檜意生活村、故宮南院、宮原眼科等。

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再來第四天行程，整團會從台中直奔台北，再到野柳、十份、九份等地觀光；至於最後一天，會到忠烈祠、龍山寺、中正紀念堂、總統府、故宮等參觀。

▲日本團環台5日遊。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社公開版）

對此，原PO忍不住吐槽，「真的覺得有什麼好玩的，感覺超無聊。」而網友們則紛紛回應，「觀光旅遊不就是這樣嗎？」「我們出國也是去他們覺得無聊的地方啊」、「和對的旅伴去哪都會好玩」、「不就跟日本人看台灣人去日本旅遊行程一樣無聊嗎」、「跟團就是這樣，只去賣東西地方，台灣跟團也是一樣」、「我推第二天行程，我是花東人，最愛我的家鄉」、「重點都有玩到，算是不錯行程」、「我感覺這是老人團」。

另外，對於超緊湊行程，不少人也直呼，「第三天是在趕三X朋友」、「其實還不錯，但是感覺好累，話說我的台南勒」、「都在拉車的行程」、「第三天看得我壓力山大」、「這行程太辛苦了」、「這行程感覺很累，時間幾乎都是在交通上了」。

▲九份。（圖／新北市觀旅局提供）