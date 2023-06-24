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七月「4生肖」財運旺炸！屬雞快買刮刮樂　屬猴守財運超強

七月4生肖財運旺盛　屬猴守財運超強、屬雞意想不到「偏財」好運到

▲國曆七月有4大生肖的財運特別旺。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

正在度過端午連假的你，是否已經深刻感受到炎炎夏日帶來的熱力？時序即將進入國曆七月盛夏時節，在保重身體、補充水分的同時，清水孟國際塔羅小孟老師也不忘為大家分析，從生肖的角度分析國曆七月各生肖的運勢。他點出生肖中屬龍、雞、馬、猴等人，財運最旺盛；其中屬龍者下個月有機會開創新局，屬猴的人守財運超強，可以好好把握這段時間，讓自己財源滾滾的機會。

TOP4：屬龍

屬龍邏輯強，善分析，常常是和平的協調者。在七月，想法上會想要開拓新局面，同時也有創新的精神，另一個條件也是因為自己相當努力有上進心、以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜，天助也自助。因此屬龍的人事業及財運都雙雙提升，其中還有偏財運哦！運勢可真是相當不錯。

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TOP3：屬雞

七月你的偏財運，會有意想不到的好事發生。例如：你只是單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦的活動，因而得到不錯的獎項。或是隨手買刮刮樂或兌統一發票，很容易出現中獎的狀況。小孟老師在此提醒你，多做善事累積福報，好運便能伴你更久。

TOP2：屬馬

七月你的偏財運，會因為貴人相助而有額外財富。例如：你的工作由業績決定獎金，未達目標只能領少少底薪。生意不好時先別氣餒，會出現如雪中送炭般的客人，幫助業績和介紹朋友來光顧。小孟老師在此建議你，與人相處務必真誠。

TOP1：屬猴

屬猴的人在七月職場上的成績越來越穩定，在財運方面，雖然總是會想買東買西，但偶爾你們還是會儲蓄，你會發現之前偶爾省下來的小錢，累積起一筆不小的數字，讓你們心裡很踏實，也願意更節省花費。此外你會有很多出遊的機會，相信你們也能選擇到最有CP值的旅程，守財運很強。

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