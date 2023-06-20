大學4年「最後悔的1件事」　一票過來人秒懂：照樣被邊緣

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

許多人非常嚮往大學多采多姿的生活，當然各種活動都是需要花費的，而「究竟該不該繳系費」也一直爭論不休。就有網友直言，此事根本能列進大學生10大憾事之一，而不少人也點頭附和，質疑「系費不知道都被花到哪去。」

網友日前在PTT提到，繳系費跟騙錢87像，而且怕被新生識破，還要人一次交4年，「學雜費都一學期交一次，系費還要一次交4年喔？多半被學會自肥花掉吧，所以不要繳系費應該列為大學新生需知吧？」

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對此，一派人認同原PO看法，直言「就是怕你想通了以後不繳」、「以前拒絕繳費，從此被整個系邊緣...呵呵」、「真的是啊！過來人強烈建議不要繳」、「就怕繳了一樣被邊緣」、「繳了4000，系學會除了露營，4年都在搞大地遊戲，而且我還沒去露營」、「我班上一堆同學有加系學會，看他們拿那些錢去小餐廳吃飯說要開會，繳了給他們爽...唉」、「我同學繳了宿營被拿去放煙火，笑死」、「真的超後悔，都給系學會自肥」、「繳了一樣被邊緣，系費使用也沒有公開透明」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

當然，也有鄉民不以為然，認為不該一竿子打翻一條船，還是有認真負責的系學會，「看系吧！我們系光是參加迎新宿營就回本了」、「我們系活動很多，而且謝師宴的費用也會幫出，我覺得滿值得的」、「還是有認真辦活動的系學會啦」。

還有網友笑說，「我沒繳過這種東西欸」、「想當年我笨笨繳完發現，系辦根本沒在幹嘛，然後就去退費了，有退成」、「班上極少數沒繳+1，後來聽到不少同學在後悔，繳了根本不知道在幹嘛」。