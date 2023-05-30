夫妻離婚約定2個月探視1次　他被放鳥4次求償10萬...判賠5千

▲男子因探視孩子被放鳥4次，提告求償10萬元，法院僅判賠5000元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄李姓男子和邱姓女子離婚後，邱女帶著小孩回桃園娘家住，雙方約定奇數月的第3周周六，由邱女將小孩帶到大寮交給李男探視，但李男指控，從2020年11月起，邱女4度放鳥他，害他早已請好的假和安排的行程泡湯，提告求償10萬元，但邱女辯稱是因為疫情、臨時加班、車子壞掉等原因，才沒有帶小孩給前夫，並非刻意阻撓探視，法院審理後，僅判邱女應賠償5000元。

判決指出，李男和邱女是在2020年8月調解離婚，雙方約定自同年11月起，於每年奇數月之第3周周六下午1時，由邱女將小孩帶到高雄捷運某車站出口，交給李男一起外出、同遊、同宿，並於當週週日下午2時前由邱女將小孩接回，偶數月年偶數月之第3周周六則由李男到邱女桃園的家去探視小孩。

李男提告主張，雙方約定後，邱女在2021年9月18日、2022年5月21日、2022年11月19日、2023年3月18日，4度臨時通知他無法把小孩帶到捷運站，害他已預先請假或安排與小孩行程皆無法成行，因此提告損失賠償10萬元。

法院審理時，邱女辯稱，這4次都是有正當理由，一次是因為疫情期間，小孩不願在大眾交通工具上帶口罩，且自桃園市往返高雄市大寮區會增加小孩的染疫風險，另一次是因車輛突然故障來不及維修，還有一次是因為小孩感冒，她都有跟李男講說讓小孩寒暑假時再多補幾天，並非故意阻擾小孩和李男會面。

法官發現，李男到桃園探視小孩時，都能順利見到面，認為邱女並非長期阻擾李男和小孩會面，考量李男4次被放鳥所受侵害程度，僅判邱女應賠償5000元，全案可上訴。