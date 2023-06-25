客機「引擎吃人」奪命！地勤搬行李遭吸入　身體絞爛慘死

▲美國機場驚傳地勤人員遭「飛機引擎吸入」當場慘死。（圖／翻攝自推特／Breaking Aviation News）

記者趙蔡州／綜合報導

美國德州（Texas）聖安東尼奧國際機場23日發生一起恐怖死亡事故，一名地勤人員在工作時遭一架飛機的引擎吸入當場絞死，美國國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查，目前還沒有公佈更多案情細節。

根據美國KENS 5報導，事件發生在23日晚間10點多，一架達美航空DL1111航班剛從洛杉磯抵達聖安東尼奧國際機場，沒想到著陸後不久，就傳出有一名正在處理行李的地勤人員遭飛機的引擎吸入，身體被絞爛當場慘死。

國家運輸安全委員會透露，當時DL1111航班著陸後，正在滑行到了機場登機口，只有一個引擎處於運行狀態，至於為何地勤人員會遭引擎吸入，詳細情況待調查釐清。

死亡的地勤人員隸屬於Unifi Aviation，Unifi Aviation是北美最大的航空地面服務公司，承包了多間航空公司的地勤業務。

事件發生後，Unifi Aviation發布聲明，表示對於員工的死亡深感悲痛，根據初步的調查結果顯示，事件與公司的運營流程、安全程序及政策無關，出於對死者的尊重，未來他們不會透過更多訊息，會全力配合警方及其他相關單位調查。

