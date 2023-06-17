港女來台「撕掉入國申請表」！身分被挖出是校長　陸委會反擊了

▲劉熹來台灣旅遊，在機上撕毀了入國登記表。（圖／翻攝抖音、微博）



記者柯振中／綜合報導

港籍女子劉熹（Macy）日前來到台灣旅遊，過程中撕毀了入境要填的「入國登記表」，更是大嗆「你算哪門子的『國』」，引起及大討論。對此，陸委會則回應，這種手段十分不可取，未來也不會歡迎劉女來台。

Macy日前在社群軟體「抖音」發布了一段影片，她搭機前來台灣遊玩，在機上要填入國登記表時，因為看見了「入國」2個字，因而大發雷霆，痛罵「你算哪門子的『國』」，甚至還撕毀了登記表。

▲▼儘管撕毀了入國登記表，劉熹還是安然進入，玩得十分開心。（圖／翻攝抖音、微博）



事後，Macy還繼續拍影片炫耀，因為自己持有香港護照，因此直接就能入境，不必檢查這張登記卡，她也順利來到高雄遊玩，玩了4天以後再度搭機離開。

據了解，Macy本名為劉熹，出生地為湖北武漢，從武漢大學法律系畢業，18年前搬到香港居住，後來又開立了一間「培思教育」補習班，自稱女校長，教學範圍包含中文寫作、文言文班、暑期班及考前溫習班等，學童的年齡包含幼兒園至中學。

▲事後劉熹的身分被挖出，她在香港開了一間補習班，以校長自稱。（圖／翻攝抖音、微博）



根據《自由時報》報導，陸委會發言人詹志宏對此回應，透過這種手段創造聲量相當不可取，若是不喜歡來，那麼未來也不會再歡迎來台灣遊玩。

此外，也有官員透露，因為劉女侮辱我國的國格，未來若要再來台灣，沒有辦法申請臨時居留許可，需要透過專案的方式辦理簽證，這樣一來政府有權駁回，就算申請也不會給過。