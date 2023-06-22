新機報到！長榮航空祭「起薪最高40k」招百名地勤　機師釋200缺額

▲長榮航空招募近百名地勤。（圖／長榮）

記者李姿慧／台北報導



因應787新機持續交機及營運需求，長榮航空今宣布將再招募近100名地勤，起薪約3.6萬到4萬不等，預計9月起報到，即起開放報名，另依照交機時程，今年也規劃晉用約200機師，根據勞動部數據顯示，國籍航空機師平均月薪約27萬元。

長榮航空新機報到，今年4月已招募約200名地勤人員，將於7月陸續報到，長榮航空今(22日)再宣布，因應未來營運規模持續擴張，即日起至7月2日止，將再招募近100名地勤人員，報考者可至長榮航空網站。

此次招募的地勤人員包含營業、客服、財務、簽派、航機品管/技術/維修管理工程師、資料分析、電算(應用系統開發/系統管理)、航空保安、自動倉儲設備維修等8大類別，其中營業、客服及航空保安之職缺不限畢業科系，錄取者將依專長分配至相關單位，工作地點為桃園南崁總公司、桃園機場和台北市區等地，預計今年9月起報到。

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根據長榮航空公告，一般職類地勤正式任用月薪，大學以上為3.8萬元，專科3.6萬元；專業職類正式任用月薪，大學以上3.8萬到4萬元不等，專科3.6萬到3.8萬元不等。若是有相關經驗者，將依經歷與應徵職能需求等因素個別議定。

▲因應787新機交機，長榮航空將招募地勤和機師。（圖／長榮）

長榮航空指出，長榮航空一向將人才視為最重要的資產，並有嚴謹的選才、育才、留才策略，除了提供新進人員完整的教育訓練、良好的薪資福利與順暢的升遷管道外，公司也會透過內部徵才的方式，安排員工輪調至不同領域學習，並有機會派駐海外歷練，進而培養成為全方位的國際航空人才。

長榮航空除了招募地勤人員外，機師則採全年隨時接受報名方式招募，依交機時程規畫，今年預計晉用約200名機師；空服員今年已通知先前錄取的考生前來受訓，並陸續完訓上線服勤，目前本國籍空服員暫無招募計畫。

根據勞動部今年公布最新國內薪資職業排名，第一名為機師，平均月薪有27萬，年薪高達401萬元。