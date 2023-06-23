CNN直擊國軍「澎湖反空降」　模擬馬公機場遭共軍傘兵攻佔

記者趙蔡州／綜合報導

兩岸局勢緊張，加上中共解放軍持續派遣飛機擾台、在台灣周邊海域軍演，引發全球關注。美媒CNN近日特別派遣記者前往澎湖，直擊我國國軍的反空降演習，表示類似的演習幾乎每天都會在澎湖進行，因為澎湖距離中國不到100英里（約160公里），是台灣抵禦中共入侵的第一道防線。

CNN日前派遣記者前往澎湖，直擊台灣國軍的反空降演習。特派記者Jim Sciutto表示，台灣軍隊的演習任務，是假想解放軍傘兵空降佔領了馬公機場，台灣軍隊該如何盡快擊退敵軍，「台灣機械化部隊指揮官制定了他們的作戰計劃，步兵迅速趕到被佔領的機場，坦克部隊則緊緊跟隨在後方」。

▲CNN派記者前往澎湖，直擊國軍反空降演習。（示意圖／記者李毓康攝）

Jim Sciutto表示，像這樣類似的演習幾乎每天都會在澎湖群島進行，因為澎湖距離中國不到100英里（約160公里），是台灣抵禦中共入侵的第一道防線，而且並非只有演習，在他訪問澎湖的期間，有4架解放軍戰機進入了台灣的防空識別區，台灣空軍戰機立刻升空響應。

空軍三聯隊政戰處長畢世全說，「有時我們升空是為了偵查、有時候是為了演習，雖然我們在這裡執行戰備任務，但訓練卻從未停止過」，當被Jim Sciutto問到「你對你的工作自豪嗎」，他立刻回答「當然！」

Jim Sciutto指出，台灣軍隊在澎湖不只進行演練，更是真正在回應解放軍在台灣海峽的行動，有一位國軍指揮官告訴他，在澎湖流傳著一句話，「想要拿下台灣，必須先取澎湖」，而這些部隊就是為了確保這種情況永遠不會發生，「他們（台灣）不想激怒中國，希望局勢保持原樣，但也準備好在必要時自衛」。