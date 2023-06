CNN直擊國軍「澎湖反空降」　模擬馬公機場遭共軍傘兵攻佔

記者趙蔡州/綜合報導

兩岸局勢緊張,加上中共解放軍持續派遣飛機擾台、在台灣周邊海域軍演,引發全球關注。美媒CNN近日特別派遣記者前往澎湖,直擊我國國軍的反空降演習,表示類似的演習幾乎每天都會在澎湖進行,因為澎湖距離中國不到100英里(約160公里),是台灣抵禦中共入侵的第一道防線。

CNN日前派遣記者前往澎湖,直擊台灣國軍的反空降演習。特派記者Jim Sciutto表示,台灣軍隊的演習任務,是假想解放軍傘兵空降佔領了馬公機場,台灣軍隊該如何盡快擊退敵軍,「台灣機械化部隊指揮官制定了他們的作戰計劃,步兵迅速趕到被佔領的機場,坦克部隊則緊緊跟隨在後方」。

▲CNN派記者前往澎湖,直擊國軍反空降演習。(示意圖/記者李毓康攝)

Jim Sciutto表示,像這樣類似的演習幾乎每天都會在澎湖群島進行,因為澎湖距離中國不到100英里(約160公里),是台灣抵禦中共入侵的第一道防線,而且並非只有演習,在他訪問澎湖的期間,有4架解放軍戰機進入了台灣的防空識別區,台灣空軍戰機立刻升空響應。

空軍三聯隊政戰處長畢世全說,「有時我們升空是為了偵查、有時候是為了演習,雖然我們在這裡執行戰備任務,但訓練卻從未停止過」,當被Jim Sciutto問到「你對你的工作自豪嗎」,他立刻回答「當然!」

Jim Sciutto指出,台灣軍隊在澎湖不只進行演練,更是真正在回應解放軍在台灣海峽的行動,有一位國軍指揮官告訴他,在澎湖流傳著一句話,「想要拿下台灣,必須先取澎湖」,而這些部隊就是為了確保這種情況永遠不會發生,「他們(台灣)不想激怒中國,希望局勢保持原樣,但也準備好在必要時自衛」。

As US-China relations simmer, I visited Taiwanese forces training to repel a Chinese invasion, on the islands in the Taiwan Strait they see as their first line of defense. pic.twitter.com/rWsfrO6i7K