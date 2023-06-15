機場「最毒3場所」曝！醫示警這區域：全球病菌匯集地

▲醫師提醒，機場3處容易受病菌污染，應做好個人防護。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

隨著全球疫情趨緩，暑假即將迎來旅遊高峰，不少民眾已摩拳擦掌積極規劃出國旅行。對此，胸腔科醫師黃軒發文指出，人來人往的國際機場處處有污染危機，其中最容易污染的地點有3處，提醒國人務必做好個人防護。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒14日在臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文指出，首先是人人都會去的廁所，是一個容易滋生細菌和病毒的地方，尤其是在人流密集的機場，廁所的衛生狀況更可能不佳，且有來自不同國家的旅客攜帶各種傳染病，堪稱全球「病菌大匯集」在國際機場的廁所！

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再者是候機室，是旅客等待登機的地方，也是一個人員密集且空氣較不流通的區域。期間恐有旅客咳嗽、打噴嚏等，將病毒傳播到空氣中或物體表面。而候機室的座椅、桌面、雜誌等，也都是容易受到容易微生物污染的地方。

最後是旅客長時間坐在機艙，不僅空氣不流通，座椅、扶手、桌板、電視螢幕、安全帶等都是可能受到容易污染的地方，接觸後應該要避免觸摸眼睛、鼻子和嘴巴，或使用酒精消毒。

「那麼如何防範機場的這些污染呢？」黃軒在文末也提醒，可以透過戴口罩減少吸入或排出空氣中的病毒、勤洗手去除手上的細菌和病毒、保持距離減少與感染者的接觸、攜帶消毒洗手液清潔受污染物等，可避免自己成為病毒傳播的高風險族群。

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