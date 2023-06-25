畢業生求問舊課本怎處理？　網曝「1管道」：要最賺就試試

▲6月是畢業季。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

6月是畢業季，對畢業生來說，不少東西不會再用到，例如舊課本。就有畢業生發現，二手書的收購價很低，花時間處理感覺不太划算，圖書館又不知收不收課本類，求問怎麼處理才能最大程度利用舊書、舊課本？話題引發討論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「處理舊書舊課本的方式」，文中表示，「畢業季來到，好奇怎樣的舊書、舊課本處理方式才是最頂的？大家都怎麼處理用不到的二手書呢？」原PO說，有查了二手書店的收購價，大約是原價的0.1折～1折，「看了有點傻眼 = =，這樣花時間處理好像根本不划算……」可他又不想把書直接丟垃圾桶，「為了表達對書本的尊重, 是不是直接捐給圖書館比較好？」

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貼文一出引發討論，「教科書多數都不收吧，況且有版本跟年代的問題」、「圖書館也沒辦法收那麽多沒用的書，送或賣給學弟妹或秤斤賣，自己選一個」、「高中書隨便，大學專業書拿去賣給需要的學弟妹」、「我會收藏起來，畢竟是青春的回憶」、「找資源回收場，會幫你秤、計價」、「（二手書店）已經比秤重划算了吧？」

其中，不少人建議他「轉賣」，「賣給學弟妹啊」、「直接拿到網路上賣啊」、「你要最賺就上網賣看看，不然其他價格都很低」、「蝦皮賣，CP值最高。」但若懶得花時間，還是直接回收最快。