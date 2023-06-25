壽司郎「1美食」被客人大推！　一票吃過也讚：每次去都點

▲壽司郎。（資料照／壽司郎提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」受到不少人喜愛，除了壽司以外，還有什麼品項是必吃的嗎？近日有網友便發文表示，都沒人發現壽司郎的薯條真的很好吃嗎？貼文一出，掀起網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「沒人發現壽司郎薯條超好吃的嗎」為標題發文，提到壽司郎的薯條一份40元，且是有帶皮的馬鈴薯細薯，真的很好吃！

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貼文曝光後，也有網友表示，「認真說，壽司郎該點的炸物跟冰」、「迴轉壽司店的炸物超好吃」、「蠻好吃的」、「真的超好吃」、「起司條也好吃」、「每次去都點」、「還有茶碗蒸，低調」、「被生魚片耽誤的薯條店」、「超好吃，薯條才是本體」、「壽司郎最好吃的就薯條了」。

但有網友則認為，「剛剛有吃欸，覺得普通」、「剛炸出來的薯條哪家不好吃」、「去壽司店吃薯條別鬧了」、「好貴喔」、「美式餐廳X打」、「可是麥當勞的比較有味道」。

過去也有網友討論過相關話題，除了薯條以外，壽司郎的冰品也很好吃，「壽司郎各種冰淇淋超好吃」、「壽司郎芒果雪花冰每次End必點」。另外，藏壽司的冰淇淋、爭鮮的甜品也曾被網友大推，不少人覺得吃完壽司後，一定要點來吃。