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還能看到炎亞綸的廣告　他驚「MeToo倖存者」！網指1點跟別人不同

▲炎亞綸出席「晴空鳥」媒體餐敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲炎亞綸形象大受損。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

「#Metoo」從政壇炸到演藝圈醜聞，包括朱學恒、許傑輝、宥勝、黃子佼、炎亞綸與NONO皆形象大翻車，不過有網友指出，現在還可以看到炎亞綸的廣告，而且路人的反應也很一般，驚呼「炎亞綸是這波的倖存者？」掀起兩派討論，有人指出，因為炎亞綸這1點跟其他人不一樣。

原PO在PTT發文「炎亞綸是這波演藝圈#MeToo的唯一倖存者嗎？」從許傑輝、宥勝、黃子佼到NONO，被爆料之後演藝事業停擺、被品牌切割，甚至還有人退出演藝圈，「為什麼唯獨炎P仍然屹立不搖？」

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原PO表示，日前去看台北電影節，炎亞綸的廣告沒有被撤下，播出時觀眾也沒有任何騷動，「回家一看，網路整個風向好像都在挺炎？」好奇背後的原因是什麼。

貼文曝光，有網友分析，因為炎亞綸的是感情糾紛，跟其他人的情況不一樣，「因為是前男友嗎」、「這個有感情」、「很難定義他那個是不是偷拍，畢竟交往一起躺在床上」、「的確就是感情糾紛啊」、「炎那個還好吧，只是有點順著這波被炒之前被爆過的舊新聞」。不過也有網友指出，「一碼歸一碼，就算被害人有其他事件，但炎拍未成年性愛影片是事實」。

▲炎亞綸表示，「絕對沒有做任何強迫意願的事情。」（圖／記者湯興漢攝）

▲炎亞綸表示，「絕對沒有做任何強迫意願的事情。」（圖／記者湯興漢攝）

事實上，風波爆出後，炎亞綸現身記者會鞠躬道歉，強調絕對沒有偷拍，但形象大受損，慘丟失節目、代言、商演，10大傑出青年的頭銜被撤銷，連和好友家凱合作的新歌也被下架。

根據《兒童及少年性剝削防制條》第36條規定，拍攝、製造兒童或少年的性影像，可處1年以上、7年以下徒刑，得併科100萬元以下罰金，若以強暴脅迫、藥劑詐術等違反意願方式拍攝，更可加重到7年以上徒刑、得併科500萬元以下罰金，一旦這些拍攝行為涉及營利，還可加重1/2刑責，《兒少條例》各罪與《刑法》強制性交等罪，追訴權時效均為20年。

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