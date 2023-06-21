舊衣回收交給資源回收車　環保局巡查原回收箱97%無髒亂

▲環保局巡查原回收箱設置點達97%無髒亂。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「舊衣回收方式調整後，市容環境明顯的改善了」，自4月1日起，台東市公所調整舊衣回收方式，改由資源回收車收運，經過環境保護局於4、5月巡查發現，原回收箱設置點達97%無髒亂，不僅改善了原本舊衣回收箱設置地點容易被棄置一般垃圾的問題，也顯示台東市公所實施回收舊衣的方式調整，普遍已收到成效。

台東縣政府表示，持續推動資源再利用及維護環境衛生，是台東縣既定重要的工作，感謝台東市公所調整舊衣回收的方式，讓環境與資源再利用都能得到雙贏，雖已撤除市區全數的舊衣回收箱，但利用推出資源回收車收運舊衣，繼續服務市民，並有效的改善了原本產生的環境問題。也要謝謝民眾一同響應聯合國永續發展目標SDG第12項「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」，讓環境更美好。

台東縣環保局指出，自去年1月至今年2月，因舊衣回收箱四周任意棄置一般廢棄物，而被依廢棄物清理法，各祭出1200元罰鍰的案件，共有19件，顯示容易產生相關環境衛生的問題，因此，臺東市公所自4月1日起調整舊衣回收方式後，經過環保局4、5月連續兩個月針對原本設置舊衣回收箱的地點派員巡查共計66處，結果發現僅2處遭棄置廢棄物並已清理改善，其餘64處沒有環境髒亂情況，達到97%無髒亂，表示台東市舊衣回收調整方式已收到效果，也謝謝民眾也展現優質的公德心。

環保局呼籲，隨意棄置舊衣、廢棄物會造成環境髒亂，都是違反廢棄物清理法的行為，可罰款1200至6000元，民眾家中舊衣可先檢視區分出堪用者，經過清洗整理好後交由清潔隊的資源回收車收運，讓資源有效再利用，並減少廢棄物處理負荷，讓台東持續擁有永續的好環境。