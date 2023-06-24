俄羅斯遭「瓦格納傭兵」叛變　各國政府反應一次看

▲傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）武裝人員24日出現在俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）街道。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）與俄羅斯國防部正式決裂，一舉攻下俄軍2個重要的軍事基地作為談判籌碼。各國政府也陸續對此做出回應。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）



「每個選擇邪惡之路的人都會毀滅自己，某人派出部隊去摧毀另一個國家的生命，卻無法阻止他們的部隊所發生的逃離和背叛。長期以來，俄羅斯利用宣傳來掩蓋其弱點和政府的愚蠢。而現在的混亂程度是任何謊言都無法掩蓋的。」

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）

「在發生瓦格納集團和俄羅斯軍方的事件後，我們正密切監視局勢，並與我們的盟友密切聯繫。」

他補充說，英國公民應繼續遵循政府的建議，不要前往俄羅斯。

北約發言人北約發言人倫格斯庫（Oana Lungescu）

根據《路透社》報導，她在一封電子郵件中表示，「北約正在監視俄羅斯的情況」。

立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）：



「100年來，立陶宛人一直生活在莫斯科的殘酷統治，知道下一次混亂崩潰只是時間問題。我們不會分心。我們在混亂中看得清楚。目標一如既往，就是為烏克蘭爭取勝利和正義。現在是時候了。」

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）

「我們正密切關注俄羅斯聯邦的局勢。鑑於當下的俄烏情勢，針對歐盟和北約成員國的公民，我們強烈警告不要前往俄羅斯聯邦。」

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）

「愛沙尼亞正密切關注俄羅斯局勢的發展，並與盟友交換信息。我可以保證，我們的國家沒有直接威脅。邊境安全已經得到加強。政府敦促公民不要前往俄羅斯的任何地方。」

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）推特發文

「針對俄羅斯的局勢，今天早上我們與總理和國防部進行了磋商，也與盟友磋商，我們不斷地監控我們東部邊界以外的事件。」

法國總統府

愛麗舍宮表示，總統馬克宏密切關注俄羅斯的局勢，「我們繼續關注並支持烏克蘭。」

德國政府發言人

「我們正在密切監視俄羅斯的局勢。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）辦公室

「梅洛尼總理正在密切關注俄羅斯的事件，這表明俄羅斯對烏克蘭的攻擊，引發內部局勢不穩的情況。」