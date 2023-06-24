白俄總統也怕「瓦格納傭兵」叛亂　家族成員專機飛抵土耳其

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）家族成員專機飛抵土耳其。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」發動叛亂之際，烏克蘭媒體指出，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）家族成員經常搭乘的專機已經飛抵土耳其。

烏克蘭真理報（Ukrainska Pravda）報導，白俄羅斯高層官員和盧卡申科家族成員經常乘坐的飛機，在6月23日至24日的午夜從白俄首都明斯克（Minsk）起飛，最後降落在土耳其西南部渡假勝地博德魯姆（Bodrum）。

航班追蹤業者Radarbox的數據顯示，這架編號EW-301PJ的飛機從明斯克起飛，行經俄羅斯南部地區、裏海和喬治亞，並降落在地中海沿岸的博德魯姆。

▲編號EW-301PJ的飛機從明斯克起飛前往土耳其，這架飛機是盧卡申科家族成員經常搭乘的專機。（圖／翻攝自Radarbox）



烏克蘭真理報還指出，白俄高層官員和盧卡申科的家人經常搭乘這架飛機。

法新社報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天與他的盟友盧卡申科通了電話，這是瓦格納集團（Wagner Group）在俄國境內發動叛變以來，普丁的第一次國際通話。

白俄羅斯國營媒體報導：「俄羅斯總統今天早上致電白俄羅斯總統，進行了電話交談。普丁向他的白俄羅斯盟友告知了俄國局勢。」