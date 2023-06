普丁傳逃出莫斯科！「總統專機升空」飛行路徑曝光　克宮回應了

▲俄羅斯總統普丁逃離莫斯科?克里姆林宮火速闢謠。(圖/達志影像/美聯社)

記者趙蔡州/綜合報導

傭兵組織瓦格納(Wagner)24日與普丁政府決裂,軍隊正在朝俄羅斯首都莫斯科挺進,有網友透過全球航班動態網站flightradar24發現,普丁總統專機24日下午2點突然升空,質疑普丁是否已經逃離莫斯科。對此,克里姆林宮火速否認消息,強調普丁仍然在莫斯科處理公務。

根據BBC報導,隨著瓦格納逐漸逼近莫斯科,有許多網友在 flightradar24網站發現,普丁總統專機之一的Ilyushin IL-96(呼號RSD697)在24日下午2點14分突然離開莫斯科,往聖彼得堡方向(西北方)飛行,不過航班訊號在特維爾市(Tver)附近就消失無蹤,無法確定普丁是否在該架飛機上。

報導透露,普丁在莫斯科西北方的瓦爾代湖(Lake Valdayskoye)附近擁有一處莊園,他曾在該莊園住過很長一段時間,並非一直常住在莫斯科。

▲除了RSD697外,還有2架隸屬於俄羅斯總統機隊的飛機24日從莫斯科飛往聖彼得堡。(圖/翻攝自flightradar24)

也有網友flightradar24發現,除了RSD697專機外,還有2架隸屬於俄羅斯總統機隊的A319(呼號RSD523)、Tu-214PU(呼號RSD629)24日下午2點也先後從莫斯科飛往聖彼得堡。

針對網路社群謠傳普丁逃離莫斯科的消息,克里姆林宮發言人佩斯科夫( Dmitry Peskov)24日火速闢謠,表示普丁總統目前仍在克里姆林宮處理公務。

此外,據烏克蘭媒體揭露,白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)及他的親屬24日疑似乘坐呼號B28703專機從白俄首都明斯克離開,行經俄羅斯南部地區抵達土耳其,但相關訊息仍待查證。

A pair of Russian government VIP jets (RA-96022, Il-96-300PU and RA-73025, A319-115(CJ)) are leaving Moscow Vnukovo International Airport, most likely evacuating to St. Petersburg Pulkovo Airport. pic.twitter.com/WBRIIOvdo6