卡哇依！DoMo集團聯手LAIMO　打造「彩繪露營車」預約排到暑假

▲DoMo集團聯手LAIMO打造「彩繪露營車」。（圖／DoMo集團提供）

記者李姿慧／台北報導

受民眾喜愛的插畫角色「LAIMO」成台灣另類觀光大使，繼2017年與日本西武鐵道聯名推出彩繪列車，又再次與旅遊品牌DoMo合作，在北海道打造LAIMO彩繪露營車，超萌彩繪讓許多旅客指名預約「LAIMO」露營車出場，預約單更已經排到暑假。

摩境DoMo集團2017獲行政院國發基金的投資，並於2022年登錄證券櫃買中心創櫃板，為台灣少數能跨國經營的連鎖旅館民宿品牌，在台灣，日本與馬來西亞都有營業據點。

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有感疫情後新的旅遊型態的改變，DoMo集團今年在北海道發展露營車租賃業務，且攜手「LAIMO」合作，DoMo集團表示，與「LAIMO」合作源起於2017在東京DoMo CAFE，當時共同推出限量的LAIMO飲品與造型甜點，這裡一面全新創作的LAIMO互動牆，供民眾拍照打卡，現在早已成為東京網紅和少女們朝聖的打卡景點。

摩境DoMo集團董事長李奇嶽表示，謝謝作者Cherng能首肯再次為集團2022年創辦的日本露營車租賃事業設計彩繪車體， 讓來自世界各地的朋友能跟著可愛的LAIMO穿梭在北海道的森林、草原、海洋的自然懷抱中， 迎接旅行中每天的日出日落和閃閃星光。

創作「LAIMO」的插畫家Cherng特地錄製影片表示，他非常喜歡這次的作品，謝謝DoMo集團會長廖惠萍長期的支持，這次是第二次與DoMo合作。未來也希望能帶著「LAIMO」一起到北海道開露營車，享受露營車旅遊的樂趣，更希望大家能多多支持。