賴清德拋補助私大學費　吳思瑤批柯文哲、侯友宜見不得青年好

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委吳思瑤24日在臉書表示，賴清德端出「政府補助私校大學生學費政策」後，社會高度支持，年輕世代叫好，只有柯文哲、侯友宜2位連番批評，見不得青年好，「民進黨政府擴大照顧青年學子，已經做了8年，不是選舉才端牛肉」，補助私校生學費政策是賴清德的承諾，一定會兌現，促進社會公平與正義，柯、侯做不到、不想做的，就讓賴清德來做。

吳思瑤說，政策理念都是從政者價值信仰的反映，大家可以由柯、侯2位過去的言行來檢視，他們對於「教育」究竟抱持怎樣的核心價值，「很遺憾，2位的價值都不是台灣需要的價值」。柯文哲歧視弱者，對私校生欠缺同理，毫不意外；侯友宜家族當文大學生宿舍包租公，壓榨學生謀取私利，要他疼惜私校學子，更不可能。

吳思瑤指出，柯文哲長期存有「弱者就該被淘汰」「沒有用的學系根本沒價值、要縮編」，這種菁英思維，柯文哲毫不避諱高談闊論。家庭社經地位高度削弱學習競爭力，造成強者更強、弱者更弱的社會循環，強者柯文哲顯然是「無感」，也完全欠缺「同理」的。

吳思瑤表示，「教育」對柯文哲來說，只是強者淘汰弱者的機制，他不願意理解，更不可能認同教育是能夠帶給弱勢孩子翻轉階級差異的重要機會。所以，柯文哲的價值，才是真的沒價值，更不是台灣需要的價值，「所以，賴清德端出擴大支持私校學費的政策，柯文哲的反射動作就只能是嗤之以鼻」。

至於侯友宜，吳思瑤說，侯友宜的教育養成，大家都不陌生。警校出身，還破天荒可以由學士直達博士。大家都知道警大學生享有公費待遇，食宿學雜費全免，還能月領生活津貼，不少家境清苦的孩子為了減輕家計，放棄個人志趣而選擇就讀警大，這就是真實社會的反映。

吳思瑤說，弱勢孩子的學習選擇權被剝奪，無法享有適性揚才的教育平等機會，侯友宜應該能夠感同身受，不該冷血無感，但實際卻完全相反，侯友宜不只沒有體恤弱勢學生的辛苦，反而成了增加學生負擔的連帶加害人。

「大家還記得文化大學「大群館」事件嗎？」吳思瑤說，2018年侯家被踢爆坐擁陽明山上百間套房當包租公，自民國100年開始出租給文大作為學生宿舍，不只買地、建屋資金來源不明，宿舍品質低劣也被踢爆有公安疑慮，更遭當時柯市府判定違反土地使用規定，將集合住宅違法作為學生宿舍。

「賺學生的不夠，還要拿國家的！侯家違法謀取暴利更讓人非議！」吳思瑤說，大群館「6坪擠4人」卻收取高額租金壓榨學生，契約簽訂還要求每年調漲5%租金。以2018年為例，學生住宿費約1528萬，但侯家當年向文化大學實際收取2110萬，不足的500多萬收益，還是靠教育部的私校補助經費來支應。

吳思瑤說，爭議事件發生後，侯家只能依法補正程序改善公安，2019年「大群館」重新裝潢改名「凱旋苑」，並委外重新招租。過去4人房每人月租金約4500元，改為雙人房每月租金8千元，單人月租16000元，依舊是收費不斐，水漲船高。

吳思瑤說，文大學生一年學費十多萬，侯家又向承租學生收取高額租金。侯家多年家產獲利來自於壓榨學生，卻反對國家補助私校學費負擔的政策，可議之外更可惡。

「再說一次，民進黨政府擴大照顧青年學子，已經做了8年，不是選舉才端牛肉。」吳思瑤說，苦青年所苦，補助私校生學費政策是賴清德的承諾，一定兌現，促進社會公平與正義，柯、侯做不到、不想做的，就讓賴清德來做。

