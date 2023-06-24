柯文哲昔讚賴清德「誠懇」今批「裝可愛」　他嘆：已非以前認識的柯

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選高潮迭起，隨著國民黨參選人侯友宜民調一瀉千里，目前主戰場轉到民進黨參選人賴清德與民眾黨參選人柯文哲的攻防。柯日前批評賴清德「裝可愛」、「選前才推排黑」，但柯被發現過去曾幫賴清德新書寫序大讚「誠懇、認真」。民進黨立委許智傑24日表示，民進黨和賴清德沒變，但柯文哲卻變了，「已經不是以前我們認識的那個白色力量柯文哲了！」

賴清德2015年出書分享台南治理經驗，時任台北市長柯文哲寫推薦序、讚賴清德「待人誠懇、做事認真，積極進取不會找一堆藉口」，柯文哲還親自出席新書發表會，表示自己從頭讀到完，還要賴清德當自己的家教。

而柯文哲日前痛批賴清德「裝可愛」、「靠新潮流豢養」，對此，民進黨立委許智傑感嘆，民進黨和賴清德沒變，一樣是誠懇實在、值得信賴，「然而柯文哲卻變了，已經不是以前我們認識的那個白色力量柯文哲了！」

而對於柯文哲近日批評「兩岸協議監督條例」立法拖7年，許智傑解釋，這是柯文哲自己外行，不了解立法院的法案和程序，第一、兩岸人民關係條例第5條之3的修正案，就有針對兩岸條例的監督條文，第二、民眾黨若有意見，這三年多怎麼沒提修法？

許智傑指出，現在還要重啟服貿根本是開倒退車，呼籲柯文哲收回這個說法，不要為了搶深藍選票，不顧台灣年輕人的生計。