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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／國民黨爆吃案！記者遭立委性騷申訴未果　藍卻發新聞稿稱結案

▲國民黨中央黨部將搬離八德路，新址選定台北杭州南路與智庫共用。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨被爆收到性騷擾檢舉卻吃案。（資料照／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

政壇性騷案持續延燒，國民黨21日公布性騷擾申訴處理情形，其中一案並已約詢雙方，且將調查結果及處置方式做成報告，本案雙方都同意，可以到此為止，並願意簽字認同結案。然受害者學長楊律師23日指出，性騷嫌疑人就是國民黨立委鄭正鈐，受害者向國民黨申訴後，僅獲一份「事件說明」、並未簽字，國民黨卻發新聞稿稱「雙方同意到此為止」。他感嘆，「這真的是超完美吃案，進可攻退可守。」而截稿前國民黨尚未回應。

對於該案，國民黨21日公布調查結果指出，其中一案於6月4日經電子信箱接獲檢舉，並已約詢雙方，且將調查結果及處置方式做成報告，本案雙方對於事件認知不盡相同，不過彼此都同意，可以到此為止，並願意簽字認同結案。

然而，楊律師表示，自己認識多年的學弟也被性騷擾了，嫌疑人是國民黨立法委員鄭正鈐，但這件Metoo與眾不同，學弟現職是記者，他只要公開貼文或向媒體同業爆料就能輕易讓犯人受到輿論及政治的制裁，但因為他是法律系畢業的，決定走正規程序，所以當國民黨於6/2公布性騷擾防治專線及申訴電子信箱後，他就於6/4向國民黨提起性騷擾申訴，國民黨也真的開始調查，也派人和雙方訪談。

楊律師指出，當國民黨和學弟訪談後，就傳一份「事件說明」給學弟，言談中讓學弟誤以為這是「訪談筆錄」或「內部留檔的報告」，並要求學弟簽名，而學弟原本要簽名的，但發現有段「雙方…也都認為，本案可以告一段落」文字怪怪的，所以學弟要求改成「雙方…也都認為，本案在國民黨調查的部分，到此可以告一段落」，國民黨的人也答應修改，所以學弟還沒簽名。

楊律師表示，天真的學弟就以為未來會先收到「修正版的事件說明」，然後再收到「國民黨的調查報告及懲處結果」但接下來什麼都沒有，直到6月21日才在某個新聞看到一句話「涉及男男性騷案的未曝光立委所涉案件，雙方同意到此為止」，原來國民黨用「新聞稿」的方式「簽結」了。

楊律師指出，自己打從心裡佩服國民黨這系列操作，並一一解析：

一、國民黨先在「事件說明」塞了一句「雙方…也都認為，本案可以告一段落」，這是一句很有解釋空間的話，然後國民黨就可以斷章取義認為學弟已經「撤回申訴」或「同意不再申訴」或「同意簽結」。

二、若對照國民黨和學弟的line對話可以得知學弟根本沒有「撤回申訴」或「同意不再申訴」或「同意簽結」的意思，而且學弟也從未在上述「事件說明」簽名，國民黨為了避免學弟跳出來澄清或再申訴，所以國民黨故意不將調查結果通知學弟。

三、然後國民黨發了「新聞稿」公佈調查結果，而且沒提到鄭正鈐的名字，若非學弟不小心看到這個新聞，學弟根本不知國民黨已經調查完畢，學弟還會笨笨的等待國民黨會再將懲處結果或調查報告寄給他。

四、即使今天自己貼文踢爆，國民黨仍可回答：「因為我們真的有先把『事件說明』的草稿給他看，他也知道上面有寫『雙方…也都認為，本案可以告一段落』這句話，所以國民黨真的誤以為他『撤回申訴、同意不再申訴、同意簽結』，為了保護當事人，所以新聞稿不會提到雙方姓名，才會改稱『涉及男男性騷案的未曝光立委所涉案件，雙方同意到此為止』，因為這幾天連假，所以書面通知還沒寄給申訴人，放心，我們一定會將調查報告寄給申訴人，若申訴人不服，可以再為申訴，我們一定會受理」

楊律師批評，這真的是超完美吃案，進可攻退可守，法律人真的玩不過搞政治的人，「我們認輸了，所以原本只想走法律程序申訴的學弟，在實質上無法律程序而被吃案後，同意我寫這篇文章，公開這一切。」

楊律師強調，受害者原本不想metoo，「他真的天真的相信法律、相信國民黨、甚至和每個被害人一樣早有證據不足而申訴失敗的心理準備，但沒想到…」

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