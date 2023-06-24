侯友宜酸「選前想起礦工之子」　賴清德辦公室反擊

▲賴清德總統競選團隊發言人郭雅慧。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨總統參選人、副總統賴清德日前拋出學費補助政策，引來國民黨總統參選人侯友宜大酸，為了選舉「才把自己當礦工之子」。對此，賴清德競選辦公室發言人郭雅會反擊，聽到侯市長「選前才想起礦工之子」的評論，真的令人遺憾，又一次凸顯侯市長對於青年和學生政策的不了解。

關於政府補助私立大學學雜費，郭雅慧指出，已經一再重複地說明了，不是選前才做，教育是百年大業，在規劃每個政策前，都要謹慎評估未來。這是一個有系列規劃、攸關國家希望工程的重要一環。

郭雅慧指出，從三方向脈絡可以知道私大學雜費補貼政策的推動並非突然：

一、民進黨執政持續推動公平教育

小英總統上任後，強化建構社會安全網，希望讓弱勢者獲得照顧，可以接受公平教育，擁有穩定的工作，過著正常的生活。無論從擴大房租補貼減輕家庭負擔，到 #教育平權縮短貧富差距的利多，推動兒少教育發展帳戶、優化技職校院實作環境計畫、青年就業獎勵計畫等，目的無非讓學子減少後顧之憂。

二、賴清德早在院長期間就提出學貸相關政策

賴清德副總統昔任行政院長期間，就提出過 #學貸輕鬆還、 #放寬學貸延後繳款等政策，不只關心此議題也持續解決問題。侯友宜或許從來沒有了解過國家的青年政策，才會說所有規劃都是選前才提出，暴露對國政不熟悉。教育是全面性的政策，補助私大學生學雜費正是縮短資源落差、解決青年貧窮不可或缺的一塊拼圖。

三、財政有盈餘優先投入教育資源

這幾年國家財政狀況良好，在嚴守財政紀律前提下，還債最多、收支平衡，甚至還能有盈餘。既然有盈餘，投入教育資源，具體提升教育公共化，絕對是再正確不過的選擇。

「侯友宜說，賴清德是選前才想起身份，柯文哲說是選前大灑幣，然而他們反對的，卻是年輕人的未來。」郭雅慧強調，無法就政策面提出實質意見，政治口水無益於公共討論，希望無論是哪一位總統候選人，都能夠提出真正具體的政策，才是給年輕人最好的承諾。