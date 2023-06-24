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國民黨爆性騷吃案！邱顯智酸百年老店吃案技術特別　籲鄭正鈐面對

▲▼鄭正鈐17日出席國民黨中常會，並於會前受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國民黨立委鄭正鈐。（圖／記者蘇晏男攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨21日公布4件性騷案簽結，其中一名受害者學長楊律師發文指控，受害者向國民黨申訴後，僅獲一份「事件說明」且並未簽字，但國民黨卻發新聞稿稱「雙方同意到此為止」，開轟「超完美吃案」，更點名性騷嫌疑人就是國民黨立委鄭正鈐。時代力量立委邱顯智23日表示，百年老店的吃案技術真特別，呼籲鄭正鈐盡快還當事人一個公道。

對於相關指控，鄭正鈐24日受訪時回應，該指控根本子虛烏有，沒有性騷擾的事情，如果對方繼續不實指控，那他們就會提起訴訟。至於有無吃案？鄭正鈐僅表示，黨中央是否有吃案要去問黨中央，不過針對他個人涉嫌性騷擾部分，黨中央有向他調查當天情況，而他也據實回應。

回顧該案，國民黨21日公布調查結果指出，其中一案於6月4日經電子信箱接獲檢舉，並已約詢雙方，且將調查結果及處置方式做成報告，本案雙方對於事件認知不盡相同，不過彼此都同意，可以到此為止，並願意簽字認同結案。

然而受害者透過學長楊律師指出，當國民黨和學弟訪談後，就傳一份「事件說明」給學弟，言談中讓學弟誤以為這是「訪談筆錄」或「內部留檔的報告」，並要求學弟簽名，而學弟原本要簽名的，但發現有段「雙方…也都認為，本案可以告一段落」文字怪怪的，所以學弟要求改成「雙方…也都認為，本案在國民黨調查的部分，到此可以告一段落」，國民黨的人也答應修改，所以學弟還沒簽名。

楊律師表示，天真的學弟就以為未來會先收到「修正版的事件說明」，然後再收到「國民黨的調查報告及懲處結果」但接下來什麼都沒有，直到6月21日才在某個新聞看到一句話「涉及男男性騷案的未曝光立委所涉案件，雙方同意到此為止」，原來國民黨用「新聞稿」的方式「簽結」了。

對此，立委邱顯智表示，百年老店的吃案技術真的很特別。案子是拿來查的，不是拿來吃的，呼籲國民黨、鄭正鈐出來說清楚，公布調查結果，還給當事人一個公道。

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