憂成林耕仁第二！　侯友宜：會調整步伐贏得最後勝利

▲侯友宜到新竹市議會拜訪議長許修睿 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新竹報導

國民黨總統參選人侯友宜連續多份民調位居第三，引發「換侯」說法發酵，雖然國民黨前主席洪秀柱昨晚憂心發文指出，要記取「換柱」教訓，勿再重蹈痛苦的覆轍；但外界擔心，若侯民調一直不起色，恐成為去年藍營新竹市長候選人林耕仁第二，使選民自動棄保。對此，侯友宜表示，謝謝洪秀柱的鼓勵，並強調，唯有不斷強大才會贏得尊重，會調整步伐、凝聚隊形，一定贏得最後勝利。

侯友宜今上午赴新竹市議會，媒體問到，洪秀柱昨天發文力挺，但大家擔心會變成第二個林耕仁，他怎麼看？侯友宜說，謝謝洪秀柱的支持與鼓勵，唯有不斷的強大，才可以贏得尊重。

侯友宜談到，他在早期歲月面，面對當年在槍林彈雨底下，帶著弟兄往前衝，面對挑戰毫不退拒站在第一線，也許敵人火力非常兇猛，一時同仁在凝聚的準備上沒有辦法應付，但是調整步伐凝聚隊形，一定贏得最後勝利。面對這種挑戰，團隊一定齊心齊力，不管任何挑戰一定勇敢往前走、毫無退拒。

另，媒體問到，侯友宜下星期一將到南投拜訪，有現任消防員送花籃到紫南宮說支持郭台銘。侯友宜表示，謝謝地方所有民眾好朋友，紫南宮是重要宗教信仰，每個人到紫南宮祈福都希望國家平安過好日子，尊重大家看法，他也要凝聚看法，讓人民安心過永續繁榮，以民為天處處解決民眾痛苦。

