侯友宜赴竹市固樁！　議長許修睿：力挺黨候選人「無庸置疑」

▲侯友宜到新竹市議會拜訪議長許修睿 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新竹報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（24）日上午到新竹市議會拜訪議長許修睿。不過日前許修睿才見過民眾黨總統參選人柯文哲，及鴻海創辦人郭台銘，被問到總統參選人會比較挺誰？許修睿強調，「我們一定力挺自己推出的總統候選人，這無庸置疑」。

侯友宜今早拜訪新竹市議會，新北市議長蔣根煌也陪同出席，雙方大約10點進去會議室進行閉門會議，約25分鐘後出來受訪。媒體問許修睿，雙方會談內容？許修睿說，新竹市議會同仁非常歡迎侯友宜來訪，侯友宜是國民黨候選人，這次九合一以非常高票62.42%連任新北市長，在新北市29區也是全拿下，是最優秀的候選人，這次來交流一些意見，他代表市議會歡迎侯友宜，大家會全力以赴支持他。

媒體詢問許修睿，郭台銘、柯文哲都見過了，會比較力挺誰？許修睿則說，他們都是國民黨黨員，「我們一定力挺自己推出的總統候選人，這無庸置疑」；至於外界有聲音認為，侯友宜恐是第二個林耕仁。許修睿認為，其實很多事情都是漸入佳境，相信侯友宜在7月開始就枕戈待旦，完全準備完畢，重新出發，他一定會越戰越勇，贏得總統大位。

另，被問到是否替侯跟柯、郭牽線見面？許修睿說，這些都是高層問題，希望盡一點微薄力量，盼非綠大家都能結盟一起打贏這場仗。

