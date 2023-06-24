被指「摳手心」性騷男記者　鄭正鈐對國民黨喊冤：我未有踰矩舉止

▲國民黨立委鄭正鈐。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨昨被控吃案一起性騷擾案，受害人學長「楊律師」指他的學弟向國民黨中央申訴被藍委鄭正鈐性騷擾，然而國民黨卻用「新聞稿」方式「簽結」。此外，「楊律師」也公布鄭正鈐被約詢時的說法；鄭表示，他謹守禮節並未有任何踰矩舉止，也沒有任何性騷擾行為，對於對方主觀感受到不舒服無法理解，也對對方主觀所產生不必要之誤表示遺憾。

該起性騷擾案源自國民黨立法院黨團一場約記者唱歌的餐敘，當天不少立委出席。據了解，受害人當晚在離席前與鄭正鈐握手拜別，然而卻遭對方「摳手掌心」，讓他感到不舒服，因此向國民黨中央申訴性騷擾。

「楊律師」指出，國民黨啟動調查後約詢受害人，並傳了一份「事件說明」，但言談中讓受害人誤以為這是「訪談筆錄」或「內部留檔的報告」，並要求簽名，只是受害人認為有段文字怪怪的，要求更改，而國民黨的人也答應了，所以受害人尚未簽名。

「楊律師」說，結果後續受害人並未收到「修正版的事件說明」及「國民黨的調查報告及懲處結果」，反而是21日時在新聞中看到「涉及男男性騷案的未曝光立委所涉案件，雙方同意到此為止」，質疑國民黨用「新聞稿」的方式「簽結」了。

另外，「楊律師」也公布鄭正鈐向黨中央的說法。鄭正鈐說，他身為民代每天需要面對的選民與選服案件極為眾多，握手等禮貌性問候更幾乎是每日不可或缺的例行公事，有時由於時間匆忙，不一定留下什麼深刻記憶，不過他對當天聚會有留下些許印象。

對於被指控涉及性騷，鄭正鈐表示，他覺得相當訝異，更位對於媒體報導與部分政論節目的操作，認為與事實有相當大的差距；當天餐敘來來去去不少立委與媒體同業，現場氣氛算熱絡，與會媒體幾乎都是舊識，他不清楚被哪位媒體同業投訴，投訴的內容究竟是什麼，只能從所看到的媒體報導試圖拼湊還原當時的過程。

針對媒體報導鄭正鈐在握手的過程中有所「摳手掌心」的情節，以及該動作可能有性暗示的說法，鄭表示完全不理解，也並沒有透過一般社交握手的禮節，去傳遞什麼額外的訊息，對於捲人這樣的騷擾傳聞，真的是十分許異。

鄭正鈐說，當日在聚會中的握手皆為社交場合的基本禮儀，他謹守禮節並未有任何踰矩或不禮貌的舉止，對於社交禮儀卻衍生為性騷擾的聯想，他感到詫異與無辜。

鄭正鈐強調，他沒有任何性騷擾行為，對於對方主觀感受到不舒服無法理解，也對對方主觀所產生不必要之誤表示遺憾。