駁國民黨吃案藍委性騷　曾銘宗：「溝通上有誤解」該案還在處理中

記者蘇晏男／台北報導

國民黨昨被控吃案一起性騷擾案，受害人學長「楊律師」指他的學弟向國民黨中央申訴被藍委鄭正鈐性騷擾，然而國民黨卻用「新聞稿」方式「簽結」。對此，國民黨立法院黨總召曾銘宗今（24日）表示，他稍早與考紀會主委黃怡騰通話，得知該案還在處理中，沒有吃案的問題，而他也要呼籲黨中央盡速處理。

▲曾銘宗24日出席國民黨團記者會。（圖／記者宋良義攝）

該起性騷擾案源自國民黨立法院黨團一場約記者唱歌的餐敘，當天不少立委出席。據了解，受害人當晚在離席前與鄭正鈐握手致意，然而卻遭對方「摳手掌心」，讓他感到不舒服，因此向國民黨中央申訴性騷擾。

「楊律師」指出，國民黨啟動調查後約詢受害人，並傳了一份「事件說明」，但言談中讓受害人誤以為這是「訪談筆錄」或「內部留檔的報告」，並要求簽名，只是受害人認為有段文字怪怪的，要求更改，而國民黨的人也答應了，所以受害人尚未簽名。

「楊律師」說，結果後續受害人並未收到「修正版的事件說明」及「國民黨的調查報告及懲處結果」，反而是21日時在新聞中看到「涉及男男性騷案的未曝光立委所涉案件，雙方同意到此為止」，質疑國民黨用「新聞稿」的方式「簽結」了。

國民黨團24日上午舉行「撒幣、撒幣、大撒幣 賴清德、陳建仁只會撒幣嗎？」記者會，由曾銘宗、立委李德維與國民黨婦女部主任李彥秀出席，會中媒體關切國民黨疑吃案上訴性騷事件。

曾銘宗回應，「這問題在溝通上有誤解」，他稍早跟考紀會主委通過電話，得知該案還在處理，因為考紀會處理過程中，除調查外還有調解，所以該案還在處理當中，沒有吃案的問題，他也要呼籲黨中央盡速處理，確保受害人權益，也讓被申訴人有充分說明的機會。