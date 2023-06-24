遭侯友宜競辦提告亂傳謠言　戴瑋珊嘆：遺憾！正事不做忙著告人

▲戴瑋姍回擊侯友宜競辦。（圖／翻攝自Facebook／戴瑋姍）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競辦今日上午赴台北中正一警分局，提告民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人瑋姍散播不實謠言。對此，戴瑋姍怒批，指出侯友宜處置不當的地方，正是她的職責所在，但侯友宜正事不做，只會忙著告人，凸顯了幼兒園餵藥案處置心虛，欠缺民主法治素養，令她感到非常遺憾。

對於侯友宜競辦提告，戴瑋珊在臉書發文回應，侯友宜競辦對她進行司法提告，凸顯了幼兒園餵藥案處置心虛，欠缺民主法治素養。新北幼兒園餵藥案是國人高度關注的公共事件，任何人都可予以公評。她說，身為民代，應無懼任何壓力，講出家長的心聲及質疑，指出侯友宜處置不當的地方，正是她的職責所在。

戴瑋珊表示，孩子口述被餵藥是事實，家長說孩子有戒斷症狀是事實，身為新北市長的侯友宜怠慢處置也是事實。原本她有在議會當面質詢侯友宜的機會，卻被議長逕行敲槌沒收；因此，只能不斷透過文字和訴諸記者會來公開質疑侯友宜。

針對餵藥案，戴瑋珊批評，侯市府從來不提供完整的資料，議員們長期以來只能在資訊極度不對等的狀況下，挑戰他、監督他；然而，「今天侯競辦改用司法脅迫，要我閉嘴，我希望我是最後一個受害者，即使追求真相之路困難重重，但鍥而不捨替孩子和家長找出真相，我責無旁貸。」

「孩子正在受苦，官者父母心，侯友宜正事不做，只會忙著告人，令人非常遺憾。」戴瑋珊指出，至今共有8名孩子體內驗出巴比妥，其中1位超過3微克，已有22名家長提出告訴，其中有12名送驗毛髮，這正是侯友宜迫不急待想掩蓋，不願社會想起來的真相。她痛批，侯團隊拿超過黃金時間的檢驗報告結果，企圖混淆認知，讓大眾誤以為本案已經落幕，好讓其行政怠惰輕易蒙混過關。

戴瑋珊痛批，侯友宜更想以司法掩飾失職，進一步壓抑社會質疑，這不只凸顯他缺乏民主法治素養，更徒增警察負擔，浪費司法資源，「我要再次強調，侯友宜各種轉移焦點的作為，都無法逃避他應負起的責任，我現在就像一艘插滿箭的草船，只待東風吹來，但卻不會退卻，會持續監督到家長及社會安心為止。」